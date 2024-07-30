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ТАСС

Патрушев сообщил о решении создать Морскую коллегию РФ

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Помощник президента РФ Николай Патрушев
Помощник президента РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Помощник президента России отметил, что это необходимо для повышения координации в сфере национальной морской политики

РЫБИНСК /Ярославская область/, 29 июля./ТАСС/. Помощник президента России Николай Патрушев сообщил о решении создать Морскую коллегию РФ для повышения координации в сфере национальной морской политики.

"В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане, президентом России [Владимиром Путиным] принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации", - заявил Патрушев на совещании в Рыбинске.

По его словам, в составе коллегии будут созданы советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.

"В настоящее время разрабатывается положение и формируется персональный состав Морской коллегии, которые будут утверждены указом президента России", - сказал Патрушев.

В настоящее время в РФ также действует Морская коллегия при правительстве РФ. 

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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
Арктика
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