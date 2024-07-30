На судостроительном заводе "Вымпел" спустили на воду ракетный катер "Молния"

Катер будет нести службу в составе Военно-морского флота

РЫБИНСК /Ярославская область/, 29 июля. /ТАСС/. Скоростной ракетный катер "Молния" проекта 12418 спущен на воду на судостроительном заводе "Вымпел" (в составе ОСК).

"Сегодня у нас знаменательное событие - спуск на воду каждого судна это очень важное для корабелов дело. В данном случае - это скоростной ракетный катер, который, кроме того, имеет артиллерийское вооружение", - заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в ходе церемонии спуска катера на воду. Он добавил, что катер будет нести службу в составе Военно-морского флота, обеспечивая безопасность российских рубежей.

Модернизированный ракетный катер с заводским номером 01301 получит наименование "Ступинец" в честь города Ступино Московской области. Ракетные катера "Молния" проекта 12418 предназначены для уничтожения боевых надводных кораблей, катеров и транспортов противника самостоятельно и во взаимодействии с ударными силами флота. Катер "Молния" оснащен современными средствами навигации и связи, вооружением. Изменилась архитектура корабля, улучшилась обитаемость.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поблагодарил за работу сотрудников завода "Вымпел" и других судостроительных предприятий Рыбинска. "Сегодня спускаем на воду новое судно, и, конечно, это огромная заслуга, в первую очередь, коллективов, которые работают у нас в сфере судостроения. У нас работает в этой отрасли более 2,5 тысячи человек. Нам крайне важно, чтобы все наши предприятия, которые работают в судостроении, развивались, получали заказы, крепко стояли одной ногой в военно-промышленном комплексе, а второй ногой - в производстве гражданской продукции", - сказал Евраев.

В ходе посещения завода Патрушев осмотрел его мощности и продукцию, а также суда, выпускаемые другими предприятиями Ярославской области. Он уделил внимание импортонезависимости, повышению производительности труда и внедрению цифровых технологий в производственные процессы.

ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" специализируется на выпуске ракетных и патрульных катеров нового поколения, скоростных поисково-спасательных, гидрографических и других специализированных судов для нужд силовых структур и гражданских заказчиков. Корабли производства ССЗ "Вымпел" служат на всех флотах страны. Имеется опыт строительства судов для стран Юго-Восточной Азии, Индии и Ближнего Востока.