Войти
ТАСС

На судостроительном заводе "Вымпел" спустили на воду ракетный катер "Молния"

148
0
0
Ракетный катер проекта 12418 «Молния»
Ракетный катер проекта 12418 «Молния».
Источник изображения: Фото: Рособоронэкспорт

Катер будет нести службу в составе Военно-морского флота

РЫБИНСК /Ярославская область/, 29 июля. /ТАСС/. Скоростной ракетный катер "Молния" проекта 12418 спущен на воду на судостроительном заводе "Вымпел" (в составе ОСК).

"Сегодня у нас знаменательное событие - спуск на воду каждого судна это очень важное для корабелов дело. В данном случае - это скоростной ракетный катер, который, кроме того, имеет артиллерийское вооружение", - заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в ходе церемонии спуска катера на воду. Он добавил, что катер будет нести службу в составе Военно-морского флота, обеспечивая безопасность российских рубежей.

Модернизированный ракетный катер с заводским номером 01301 получит наименование "Ступинец" в честь города Ступино Московской области. Ракетные катера "Молния" проекта 12418 предназначены для уничтожения боевых надводных кораблей, катеров и транспортов противника самостоятельно и во взаимодействии с ударными силами флота. Катер "Молния" оснащен современными средствами навигации и связи, вооружением. Изменилась архитектура корабля, улучшилась обитаемость.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поблагодарил за работу сотрудников завода "Вымпел" и других судостроительных предприятий Рыбинска. "Сегодня спускаем на воду новое судно, и, конечно, это огромная заслуга, в первую очередь, коллективов, которые работают у нас в сфере судостроения. У нас работает в этой отрасли более 2,5 тысячи человек. Нам крайне важно, чтобы все наши предприятия, которые работают в судостроении, развивались, получали заказы, крепко стояли одной ногой в военно-промышленном комплексе, а второй ногой - в производстве гражданской продукции", - сказал Евраев.

В ходе посещения завода Патрушев осмотрел его мощности и продукцию, а также суда, выпускаемые другими предприятиями Ярославской области. Он уделил внимание импортонезависимости, повышению производительности труда и внедрению цифровых технологий в производственные процессы.

ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" специализируется на выпуске ракетных и патрульных катеров нового поколения, скоростных поисково-спасательных, гидрографических и других специализированных судов для нужд силовых структур и гражданских заказчиков. Корабли производства ССЗ "Вымпел" служат на всех флотах страны. Имеется опыт строительства судов для стран Юго-Восточной Азии, Индии и Ближнего Востока. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
1241 Молния
Похожие новости
06.08.2008
Россия все же хочет разместить свои базы на Кубе: там не зря побывал Патрушев
05.08.2008
Россия может восстановить военную базу на Кубе
22.03.2007
Путин заявляет, что первоочередная задача РФ в сфере ВТС - наладить разработку и серийное производство военной техники с зарубежными партнерами
23.01.2007
Горка вооружений . "Рособоронэкспорт" поставил рекорд по продаже оружия
11.01.2007
Там, где сошлись меридианы
18.10.2006
Портфель экспортных заказов по военно-морской технике компании "Рособоронэкспорт" превысил 4 миллиарда долларов.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 01:02
  • 3013
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.07 00:30
  • 5
Возможность отмены Москвой моратория на размещение РСМД - реакция на действия Вашингтона, отмечает помощник президента Патрушев
  • 30.07 00:14
  • 0
О действиях Запада (в частности, Британии) "против" России.
  • 29.07 22:55
  • 1346
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.07 22:31
  • 0
О ДРСМД, и его последствиях.
  • 29.07 18:12
  • 7
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 29.07 17:32
  • 6
В России создали комплекс охоты за операторами дронов ВСУ
  • 29.07 10:45
  • 2
«Пять лет и огромные потери»: Британский генерал дал «прогноз» по срокам «захвата» ВС России всей территории новых регионов
  • 29.07 10:17
  • 1
Лавров: планы разместить ракеты вокруг России были у США и до СВО
  • 29.07 09:58
  • 1
День ВМФ: спецоперация ставит новые актуальные задачи
  • 29.07 08:53
  • 0
Одиозный проект Биби
  • 29.07 04:50
  • 56
Психотронное оружие. Факты. Описание. Применение. Генерал-майор ФСБ Борис Ратников.
  • 29.07 04:04
  • 547
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.07 00:24
  • 1
США интегрируют украинскую разработку в свою ПВО
  • 28.07 23:49
  • 1
Армения стала крупнейшим импортером оружия из Индии