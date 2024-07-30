Фронт "трещит", прорыв близок (Myśl Polska, Польша)

MP: на фронте российские военные действуют с "холодной головой" и по плану

На Украине российская армия действует последовательно и с "холодной головой", пишет MP. Она точечными ударами выводит ВСУ из равновесия. Украинскую армию ждут тяжелые недели. Критическая ситуация – прорыв фронта – всего лишь вопрос времени.

Кшиштоф Подгурский

"Многие из сообщений, получаемых полководцами на войне, противоречивы, еще более ложны и в высшей степени неопределенны", – писал во второй половине XIX в. прусский стратег генерал Карл фон Клаузевиц.

То же самое можно сказать и сегодня об аналитиках XXI века, пытающихся реконструировать ситуацию на фронтах российско-украинского конфликта в эпоху интенсивной дезинформации и проводимой обеими воюющими сторонами необычайно активной войны в информационном пространстве. Несмотря на все эти факторы, основываясь на многолетнем опыте и специальных знаниях, я попытаюсь описать то, что сегодня происходит на фронтах битвы за Украину, а событий там происходит много.

I. "Ползучее летнее наступление" генерала Герасимова согласно правилам военного искусства набирает обороты.

25 июля 2024 года мы уже видим, что кажущиеся хаотичными российские наступательные действия, проводимые на различных участках растянувшегося на 1500 километров фронта со второй половины мая, интенсифицируются, складываются в логическое целое и оказываются элементами продуманной, спланированной, многогранной наступательной операции, проводимой российской армией в рамках летней кампании. Кампанию, которую в конце октября-начале ноября остановит осенняя распутица.

Командующий российскими объединенными силами, проводящими (…) спецоперацию на Украине, генерал Валерий Герасимов, согласно старой китайской стратегии 1000 порезов, наносит последовательные тактические удары, количество которых со временем постоянно увеличивается. Командующему украинскими вооруженными силами генералу Александру Сырскому все сложнее сдерживать натиск российской армии. Он задействует резервы, перебрасывает их между участками фронта, однако все более очевидным становится тот факт, что этих резервов украинской стороне начинает не хватать. Образно говоря, Ставка (российский Генштаб) точечными ударами выводит украинскую армию из равновесия, заставляет линию фронта колебаться, вызывая явление резонанса. Наступление критической ситуации, то есть прорыва линии фронта, уже является лишь вопросом времени.

II. Генерал Лапин наступает, обороняется и снова наступает, связывая украинские войска в соответствии с планом.

Оглядываясь назад (так как прошло уже два месяца), мы видим, что российское наступление на Харьковском направлении – это классическая "медленная операция". Российская сторона сформированной группировкой "Север" во главе с генералом Александром Лапиным нанесла удар в направлении чрезвычайно важного для украинцев города Харькова.

Власти Украины, руководствуясь неверными разведданными и политическими соображениями пропагандистского характера, вынудили главнокомандующего ВСУ не только остановить российскую армию, но и перейти в контратаку и вернуть захваченные в первую неделю территории, прежде всего, районы города Волчанска и села Глубокое.

Российские войска, состоявшие из частей 11-го армейского корпуса, при поддержке отдельных частей 1-й гвардейской танковой армии (47-я танковая дивизия и два полка 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии) прорвались на глубину примерно 15 километров от пограничной линии, создав вокруг Белгорода буферную зону. Террористические артиллерийские обстрелы украинцами 400-тысячного российского города сократились на 80%. Их прекращение или ограничение было одной из ключевых целей операции, которые Ставка определила войскам по четкому приказу из Кремля.

Русские к концу мая заняли примерно треть города Волчанск и села Глубокое. С возвышенностей, расположенных южнее этого села, пригороды Харькова можно было бы обстреливать из ствольной артиллерии.

Генерал Сырский, следуя указанию Зеленского, стянул на Харьковщину с других участков фронта много частей в составе бригад, например, 36-ю бригаду морской пехоты, 82-ю десантно-штурмовую бригаду и 116-я механизированную бригаду. Под Харьков также бросили десяток батальонов из разных бригад, которые находились в тылу в рамках ротации или на этапе пополнения и восстановления боеспособности.

Всего Сырский собрал около 35-40 тысяч солдат и бросил их в контрнаступление. Политическая цель "людей с Банковской", т.е. окружения Зеленского, состояла в том, чтобы продемонстрировать тактический успех к саммиту НАТО в Вашингтоне.

Продолжавшийся 4 недели украинский "контрнаступ" генерал Александр Павлович Лапин остановил и "утопил в крови". Ключевую роль здесь сыграла российская авиация (4-я воздушная армия), сбрасывающая на противника планирующие бомбы спутникового наведения, в том числе массой 3000 кг (ФАБ-3000M54 УМПК).

Ставка усилила войска Лапина, направив ему в поддержку 155-ю гвардейскую бригаду морской пехоты, 83-ю десантно-штурмовую бригаду и подразделения 72-й мотострелковой дивизии.

Сырский добился минимальных тактических успехов, заплатив за них высокую цену: обескровлено оказалось большое количество батальонов украинской армии, а 82-ю десантно-штурмовую бригаду пришлось вывести в тыл. Тяжелые потери понесла украинская артиллерия, уничтожаемая беспилотниками "Ланцет-3" под управлением операторов 2-й Гвардейской бригады спецназа.

Генерал Сырский к 7 июля отбил часть волчанских кварталов и периодически захватывал контроль над селом Глубокое. Однако к 25 июля русские вновь взяли Глубокое и вытеснили ВСУ из тех кварталов Волчанска, которые украинцы заняли в результате контрудара в июне.

Генерал Лапин продолжает наступать силами группировки "Север". Украинцы сняли резервы с других участков фронта, что негативно сказалось на оборонительных возможностях ВСУ и привело к смещению линии фронта в пользу российской стороны. Таким образом, Лапин и группировка "Север" осуществила замысел российского Генерального штаба с превышением плана.

В период российской летней наступательной операции украинские резервы были сосредоточены на отражении отвлекающего удара и были в немалой степени "перемолоты" российской артиллерией и авиацией во время бессмысленных с точки зрения военного искусства контратак.

Ставка действовала согласно принятому в русском военном искусстве modus operandii(привычный образ действия). Похожий эпизод из истории Второй мировой войны стал канвой для сериала "Батальоны просят огня". Эта военная драма, снятая на Мосфильме в 1985 году режиссером Александром Боголюбовым (И Владимиром Чеботаревым. – Прим. ИноСМИ), показывает, что "иногда приходится жертвовать батальоном, чтобы спасти дивизию". То есть нести потери на одном участке фронта, стягивая войска противника в одно место, чтобы выиграть битву, нанеся удар в ослабленном месте.

III. Никифоров и 1-я танковая армия "кусает", но в полномасштабное наступление не переходит

В состав группировки "Запад" генерала Евгения Никифорова входят 6-я общевойсковая армия, 1-я гвардейская танковая армия, недавно сформированная 25-я резервная армия и приданная им 20-я общевойсковая армия. Войска Никифорова, несмотря на тяжелые потери, пытаются прорваться к Купянску, однако пока безуспешно – они увязли на очень хорошо укрепленной линии украинской обороны вокруг села Синьковка.

Однако при этом войска группировки "Запад" связывают многочисленные украинские силы. Больше повезло 27-й мотострелковой бригаде и полкам 47-й танковой дивизии, наступающим на село Песчаное. Украинские 77-я аэромобильная бригада и 110-я бригада территориальной обороны отступили, заняв позиции на возвышенностях реки Песчаная.

20-я общевойсковая армия, наступая на Макеевку, достигла реки Жеребец, отбросив 66-ю механизированную бригаду на противоположный берег. На подступах к Тернам активно действуют полки 67-й и 144-й мотострелковых дивизий, связывая значительные украинские силы. Кажется, что генерал Никифоров чего-то выжидает, не вводя в бой основные силы.

IV. Мордвичев как когда-то Жуков наносит главный удар

Судя по актуальной карте ударов Армии России, основные силы русских сосредоточены сейчас на Донбассе в зоне ответственности группировки "Центр" генерала Андрея Мордвичева.

Под его командованием находятся части 2-й и 41-й общевойсковых армий, 1-й и 2-й армейские корпуса и ряд других частей, например, 98-я и 106-я гвардейские воздушно-десантные дивизии, 3-я бригада спецназа, 177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии, батальоны "Барс" и бригада "Барс им. Александра Невского", а также многочисленные добровольческие подразделения, такие как, бригада "Эспаньола", бригада "Пятнашка", бригада "Терек".

Мордвичев наступает на трех участках. Он штурмует город Часов Яр, наступает на Торецкий укрепленный район с городом-крепостью Торецк и продвигается по 20-километровой полосе к западу от Авдеевки в сторону города Покровск. Именно здесь сосредоточены основные силы - 2-я и 41-я общевойсковые армии и 1-й армейский корпус. После занятия города Очеретино группировка "Центр" расширила прорыв в линии фронта и захватила населенные пункты Прогресс, Волчье, Новоселовка Первая, Евгеньевка.

15-я отдельная гвардейская Александрийская мотострелковая бригада подошла к Ивановке. Генерал Сырский пытается стабилизировать линию фронта, но пока ему это не удается. Российскую 2-ю гвардейскую общевойсковую армию пытаются остановить: 47-я отдельная механизированная бригада "Магура" (элитное подразделение, оснащенное американскими танками М1А1 Abrams и боевыми машинами пехоты M2A2 ODS-SA Bradley), 31-я и 110-я механизированные бригады и 2-я бригада Национальной гвардии "Галичина". Генерал Андрей Мордвичев еще не ввел в бой 3-ю бригаду 41-й общевойсковой армии и 90-ю танковую дивизию, а также многочисленные полки, приданные ему Ставкой.

Какие именно задачи выполняет группировка "Центр", до конца не известно. Это может быть наступление на Покровск или перерезание главной логистической артерии – шоссе Константиновка – Покровск. Также не исключено, что ей предстоит совершить полный разворот на восток и наступать на Калиновку и Романовку в сторону Торецка. Положение украинцев в полосе наступления частей генерала Мордвичева сейчас самое сложное, фронт здесь близок к прорыву, который имел бы оперативное значение.

Генералу Мордвичеву также подчиняются подразделения, наступающие на город-крепость Часов Яр. Города обороняют: 241-я бригада территориальной обороны, 23-я и 56-я механизированные бригады, 18-я бригада Национальной гвардии, 5-я штурмовая бригада, а также ряд отдельных батальонов, таких как, например, 1-й батальон Президентской бригады, батальон 80-й десантно-штурмовой бригады, батальон "Донбасс" и Полицейская бригада "Предатор".

Крепость Часов Яр атакуют не менее многочисленные русские войска во главе с 98-й воздушно-десантной дивизией, 11-й десантно-штурмовой бригадой и 3-й бригадой спецназа. Здесь наступают 4-я мотострелковая бригада, 15-я бригада "Пятнашка", 200-я арктическая бригада, а также контрактные и добровольческие части: 3-я казачья бригада "Терек", 7-я разведывательно-штурмовая бригада "Святой Георгий Победоносец" и 1-я разведывательно-штурмовая бригада "Волки".

На, казалось бы, "мертвом" участке фронта вокруг Северска оживилась российская сторона, которая серией локальных ударов десантников из 106–й Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии в полосе села Раздоловка – Веселое отбросила батальоны украинской 10-й горной бригады "Эдельвейс". Северское направление, однако, остается периферийным, и успехи русских десантников на этом участке являются локальной инициативой их командира полковника Тонких.

V. Вспомогательная роль группировки "Юг": Кузовлев медленно, но верно продвигается вперед.

Силы группировки генерала Сергея Кузовлева, действующей на так называемом Южно-Донецком оперативном направлении, довольно ограничены (основные силы сосредоточены в группировке "Центр"). В распоряжении генерала Кузовлева остались 20-я гвардейская мотострелковая дивизия, 150-я мотострелковая дивизия 8-й гвардейской общевойсковой армии, 68-й армейский корпус и отдельные части 1-го армейского корпуса, 6-я мотострелковая дивизия и 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия

Как мы видим, в рамках летней наступательной операции перед войсками генерала Кузовлева поставлены следующие задачи:

1. Захватить важный бастион украинской обороны – город Красногоровку, на который наступают 5-я и 110-я мотострелковые бригады из состава 1-го армейского корпуса при поддержке 14-й артиллерийской бригады "Калмиус". Последние районы, контролируемые украинцами, обороняют: 117-я механизированная бригада и 80-я десантно-штурмовая бригада.

2. Войска группировки "Юг", наступая на так называемом Кураховском оперативном направлении, должны максимально приблизиться к этому ключевому логистическому узлу. В этом направлении наступает легендарная 150-я мотострелковая дивизия, которая уже достигла поселка Максимилиановка.

3. Русская 6-я мотострелковая дивизия получила задачу захватить село Константиновка и уже подошла к нему вплотную.

4. 68-й армейский корпус, наступая на селе Водяное, должен разбить 72-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины и перерезать стратегически важное шоссе 00532, соединяющее город-крепость Волчанск через Константиновку с основными артериями снабжения группировки украинских войск на Донбассе. По возможности Корпус должен подойти к Угледару с востока.

На сегодняшний день российские войска, подойдя на расстояние 3 км к ключевой артерии, атакуют Константиновку, тесня украинские войска по всему фронту.

VI. Запорожье – генерал Санчик возвращает занятые украинцами год назад территории под Работино и на так называемом Времевском выступе

Пока российская группировка "Восток" во главе с генералом Александром Санчиком проводит периферийные операции низкой интенсивности. Однако в рамках летней наступательной операции они полностью заняли ранее отвоеванный украинцами населенный пункт Работино, далеко отбросили украинские войска от села Вербовое, сократив до минимума площадь отбитых год назад украинцами (с большими затратами сил и средств) территорий.

Героическая русская 58-я общевойсковая армия, об оборону которой год назад разбились волны большого летнего наступления ВСУ, во главе со своей 42-й мотострелковой дивизией восстанавливает свои позиции. Степь под Работино – где прошлым летом, как 80 лет назад в степи под Прохоровкой на Курской дуге, дымили сотни разбитых украинских бронемашин, привезенных сюда со всей Европы (включая Германию), из Канады, Австралии и США – снова в руках российской армии.

Эта оборона войдет в учебники истории. В военных академиях десятилетиями будут изучать, как, осуществляя прикрытие, героическая российская 58-я армия под командованием находившегося на передовой ее командира генерала Ивана Попова выдержала многодневный ураганный смертельный огонь самых современных орудий и высокоточных дальнобойных артиллерийских ракетных систем, поставляемых из стран НАТО, не дрогнула под атакой роев БПЛА, а затем остановила атакующие бригады украинского 9-го и 10-го корпусов, обученных на Западе и оснащенных техникой НАТО.

Сегодня роли поменялись. Те, кто год назад стоял в обороне, прут на север. На Запорожье, на так называемом Времевском выступе, на участке российской ответственности, силы Дальневосточной 36-й общевойсковой армии после многих месяцев боев заняли село Урожайное. Русские подняли российский флаг над руинами здания администрации, а на окраине села – знамя 40-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты. Украинская 58-я механизированная бригада и 11-я бригада Национальной гвардии при поддержке 3-го механизированного батальона Президентской бригады, 20-го батальона специального назначения Президентской бригады и 66-го артиллерийского батальона 406-го батальона, а также артиллерийские бригады, понеся тяжелые потери, отступили.

С российской стороны вперед шли батальонные тактические группы из 5-й отдельной танковой бригады и 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой при поддержке 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, а также 30-й артиллерийской бригады из Улан-Удэ и авиации 11-й армии ВВС. Интересно, что на финальный штурм русские морпехи отправились на мотоциклах, изрядно удивив украинскую оборону, которая запаниковала и отступила.

Ввиду выравнивания фронта на линии недавно захваченного Старомайорска 36-я общевойсковая армия, вероятно, продолжит наступление в направлении сел Макаровка, Строгое и Нескучное.

Нельзя исключать, что в августе группировка "Восток" при поддержке подразделений группировки "Днепр" начнет новые наступательные действия. Украинская сторона, очевидно, этого опасается, поскольку сосредоточила здесь немалые силы – примерно 20-23 бригады.

VII. Теплинский на Днепре ликвидировал украинские плацдармы, перенаправит ли Ставка часть сил на другие направления?

Во второй половине июля украинская сторона подтвердила потерю плацдарма под Крынками. Левый берег Днепра полностью контролируют русские. Обе стороны в боях за островки на Днепре используют тактику "ударил-убежал". Наносятся удары беспилотниками и ракетами, идут артиллерийские дуэли. (…)

В целом группировка "Днепр" генерала Михаила Теплинского выполняет второстепенные функции, защищая левый берег Днепра от украинских десантов и атак на Крым.

Ликвидация плацдарма под Крынками высвободила часть российских войск. Не случайно именно отсюда под Харьков была переброшена 83-я десантно-штурмовая бригада. 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия полковника Дениса Шишова перешла в резерв Ставки. Интересно, не направят ли Ставка еще какие-то подразделения для усиления группировки "Восток" на Запорожье.

Как видите, российская сторона ведет летнюю наступательную операцию последовательно и "с холодной головой", используя преимущество в людях, технике и поддержку авиации. Операция проводится в соответствии с принципами экономии сил, с полным уважением к жизни солдат и минимизацией потерь техники в соответствии с правилами военного искусства.

Русские солдаты показывают себя храбрыми воинами, подразделения ВС РФ демонстрируют все более высокий уровень подготовки, а взаимодействие отдельных родов войск на фронте становится все более слаженным.

Следует отметить очень эффективную работу российских эвакуационных и медицинских служб, большое количество полевых госпиталей и отлаженный алгоритм доставки тяжелораненых в больницы во внутренних регионах России. Все это делает уровень безвозвратных потерь российской армии относительно низким, а выживаемость раненых высокой.

(…)

Накопленные русскими ресурсы в виде боеприпасов и топлива, а также материальное обеспечение войск находятся на достаточно высоком уровне, логистика, базирующаяся на автомобильном и железнодорожном транспорте, работает эффективно, в чем есть немалая заслуга волонтеров, поставляющих войскам очередные "буханки", "Газели", "Лады" и "УАЗы".

Впереди вторая часть русской летней наступательной операции. Можно предположить, что в августе – начале сентября она достигнет своего апогея. Украинской армии предстоят явно тяжелые недели.