Прифронтовые государства ЕС пасуют перед масштабным нарушением санкций, жалуется Латвия (Politico, США)

Глава МИД Латвии Браже заявила о проблемах с реализацией санкций против России

В ЕС существует серьезная проблема с реализацией санкций против России, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью Politico. Хотя меры согласованы на уровне блока, следить за их применением каждая страна должна отдельно, и с этим возникают трудности.

Якопо Баригацци (Jacopo Barigazzi), Кун Верхельст (Koen Verhelst)

Брюссель— Страны-члены Европейского союза продолжают закрывать глаза на вопиющее несоблюдение санкций против России и Белоруссии, и это мешает прифронтовым государствам следить за их применением, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью журналу Politico.

“Существует серьезная проблема с тем, как страны ЕС реализуют санкции на практике и экспортируют товары как в Россию, так и в Белоруссию”, — сказала Браже в интервью, вернувшись из двухдневной поездки в Латгалию на границе Латвии с Россией и Белоруссией.

Спустя более двух лет с начала спецоперации президента России Владимира Путина на Украине и четырнадцати пакетов санкций ЕС их надлежащее соблюдение остается серьезной головной болью для блока из 27 стран.

Хотя меры согласованы на европейском уровне, за их реализацию ответственны отдельные государства, а это, в свою очередь, предполагает участие порядка 160 национальных ведомств. Членам ЕС, граничащим с Россией, приходится иметь дело с огромными потоками грузов из гораздо более крупных экономик, включая немецкую.

Латвия — одна из немногих стран ЕС, которая сосредоточила усилия по соблюдению санкций в едином центре, который в апреле возглавило подразделение финансовой разведки. Однако у небольшой прибалтийской страны нет кадров и ресурсов для тщательной проверки торговых потоков из всего союза, тогда как попытки Брюсселя централизовать меры по соблюдению общеблоковых санкций в начале этого года кончились ничем.

Браже сообщила Politico, что поставила этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник. При этом не стала обвинять конкретные страны и признала, что они вполне могут действовать добросовестно. Тем не менее, подчеркнула она, часть пересекающих границу товаров, якобы предназначенных для гражданского использования, может оказаться на фронте.

“Запчасти” и не только

В малонаселенной Латгалии Браже увидела “сознательное сокрытие определенных товаров или попытку выдать одно за другое”. “Так, автомобили или грузовики заявляются как запчасти, — но на самом деле они почти целые, просто снята часть дверей”, — пояснила она.

Другие товары декларируются как полагается, но с неверной таможенной маркировкой или отправляются получателям, добросовестность которых может вызывать вопросы.

Еще одна головная боль — это товары двойного назначения, которые могут иметь военное применение помимо заявленного гражданского.

Браже, бывшая помощница генерального секретаря НАТО, привела в пример грузовики и тракторы, которые могут использоваться для нужд армии, а также технологии, которые могут применяться в российских военных спутниках.

Исследователи Киевской школы экономики установили, что в Россию по-прежнему поступает значительная часть боевых технологий западного происхождения.

Часть поставок в Россию идут окольным путем через Турцию, ОАЭ или Китай. Другая часть завозится грузовиками, при этом страной назначения ошибочно указываются Казахстан и другие государства. Наконец, часть грузов просто вывозится втихую или с неверной маркировкой.

В силу географического расположение поблизости от Германии бремя проверки грузопотока ложится в основном на страны Прибалтики — Латвию и Литву. Браже отметила, что во всей Эстонии теперь открыт лишь один пограничный пункт, а Финляндия вообще закрыла все автодороги в Россию, оставив лишь железнодорожное сообщение.

Браже увидела на границе 18-километровую очередь из фур. “В одном грузовике было 120 различных грузов, поэтому пришлось проверить 120 деклараций. У таможенников на это ушло две недели”, — сказала она Politico.

Призывая союзников ЕС помочь облегчить задачу, она сказала, что неукоснительное соблюдение санкций — "обязанность всех государств-членов ЕС". “Страны несут ответственность за реализацию санкций, и это ваша обязанность убедиться, что ваши экспортеры их соблюдают, а национальные власти добросовестно контролируют их выполнение”, — добавила она.

“В противном случае, — заключила она, — эта ноша ложится на плечи наших пограничников или таможенников”.