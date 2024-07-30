Ущерб по делу Булгакова составил 1,3 миллиарда рублей

В деле Булгакова девять миллионов пайков были поставлены по завышенной цене

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. В уголовном деле экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова речь идет об ущербе на сумму более миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний Мосгорсуда.

"Были поставлены свыше девяти миллионов наборов (индивидуальных пайков. — Прим. ред.) по завышенной цене на 1,3 миллиарда рублей", — зачитала материалы дела судья Людмила Смолкина.

Мосгорсуд рассматривал жалобы защиты на продление ареста фигурантам дела — топ-менеджменту АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК). В последний раз обвиняемым продлили срок содержания под стражей до 18 сентября. Сегодня суд признал это решение законным.

Как заявил адвокат Александра Михайленко, АО ГПК не получало 1,3 миллиарда рублей, о которых заявляет следствие.

Басманный суд Москвы 20 апреля арестовал топ-менеджеров АО ГПК Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащей организации услуг питания для нужд Минобороны. Вину они не признают.

Как сообщали в суде, в заключенных с Минобороны контрактах были заведомо завышены расходы на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям договора.

В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, интересы АО ГПК лоббировал Булгаков. На минувшей неделе генерала арестовали и поместили в СИЗО "Бутырка". Булгаков занимал пост замминистра обороны с июля 2010 года по сентябрь 2022-го, в министерстве он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.