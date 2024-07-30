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Известия.ru

США вывели стратегические бомбардировщики с авиабазы близ Украины

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Air Force

США вывели свои стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress с румынской авиабазы около границы с Украиной. Об этом сообщается 28 июля на сайте Военно-воздушных сил (USAF) Соединенных Шатов в Европе.

«Два самолета ВВС США B-52H Stratofortress завершили первую в истории операцию на авиабазе «Михаил Когэлничану» в Румынии, вернувшись на авиабазу Барксдейл в Луизиане», — проинформировали в ведомстве.

В ходе развертывания в Европе самолеты B-52Н выполняли операции совместно с военно-воздушными силами (ВВС) Финляндии, Германии, Великобритании, Венгрии и Румынии.

Данное действие подчеркнуло «силу и устойчивость альянса США и Румынии, а также общую приверженность региональной безопасности и коллективной обороне НАТО».

Ранее, в середине июня, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах НАТО создать на территории своих стран три крупные военные базы для поставки оружия Киеву. Он подчеркнул, что создание таких баз будет обозначать полный контроль альянсом координации передачи оружия. По словам премьера, базы будут созданы в странах, граничащих с Украиной, — в Польше, Румынии и Словакии.

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