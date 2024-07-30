The Times: Великобритания уступила России место в десятке ведущих промышленных стран мира

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Великобритания впервые выбыла из списка десяти ведущих промышленных стран мира. Об этом сообщает газет The Times. В публикации подчеркивается, что место Соединенного Королевства в этом рейтинге заняла Россия.

Британия расположилась на 12-м месте среди крупнейших промышленных экономик, что на четыре позиции ниже по сравнению с предыдущим периодом. Россия поднялась на восьмое место за счет увеличения оборонного производства

– отмечает издание.

Первую строчку в этом рейтинге ожидаемо занимает Китай, на второй строчке расположились США, а замыкает тройку лидеров Япония.

Анализируя причины произошедшего, The Times отмечает, что всему виной стал перекройка контуров глобальной экономики. И в этом процессе Великобритания оказалась не то, что не у дел, но сдала свои позиции, пропустив вперед кроме России еще и Мексику.

Стоит отметить, что спад промышленного производства сейчас отмечается во многих странах Европы, которые после начала специальной военной операции РФ на Украине ввели санкции против России. Под давлением США государства Евросоюза начали отказываться от дешевых российских энергоносителей, бравируя этим, и заявляя, что это «разорвет в клочья экономику РФ».

На деле же Москва довольно быстро нашла новые рынки сбыта своего сырья, а Европе пришлось закупать более дорогой американский сжиженный природный газ. В результате выпуск промышленных товаров заметно подорожал, что немедленно отразилось на уровне спроса. На этом фоне места европейцев начали занимать китайские производители, чья продукция заметно дешевле.