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Flotprom

Для итальянского флота построят пять инновационных тральщиков

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Судостроительная компания Intermarine S.P.A. и группа Leonardo заключили контракт с Управлением военно-морских вооружений Минобороны Италии на поставку пяти тральщиков нового поколения типа NGM/C и предоставление сопутствующих логистических услуг. Как сообщает Naval News, сумма контракта составила 1,6 млрд евро.

Уточняется, что доля Intermarine в сделке составляет 1,165 млрд евро, что соответствует примерно 73%, а доля Leonardo – 430 млн евро, что соответствует 27%. Intermarine выступает в роли лидера временного консорциума и отвечает за проектирование и окончательную поставку, а Leonardo обеспечит интеграцию боевых систем.

Дизайн нового тральщика для ВМС Италии

Intermarine


Заключение сделки последовало после интенсивной предварительной исследовательской работы, которую специалисты Intermarine вели с 2021 года в рамках контракта с Управлением военно-морских вооружений, чтобы определить облик будущих кораблей противоминной обороны.

Итальянский флот заинтересован в получении тральщиков с передовой боевой системой, основанной на высоком уровне интеграции и автоматизации. Ожидается, что новые корабли станут уникальными и самыми современными с точки зрения оперативных возможностей в том, что касается наблюдения за морским дном и защиты критически важных подводных инфраструктур.

"Программа направлена на усиление противоминной компоненты итальянского флота в период, отмеченный ростом международной напряженности и растущими угрозами, возникающими в морской сфере, над и под поверхностью, как это было продемонстрировано в недавних конфликтах в районах национальных стратегических интересов (Средиземное море, Черное море, Красное море, Персидский залив и Балтийское море)", – говорится в заявлении ВМС Италии.

Водоизмещение новых тральщиков составит 1300 тонн, длина корпуса – около 63 метров. Они смогут проводить операции по разминированию внутри минных полей, гарантируя безопасность экипажей и используя различные типы автономных морских аппаратов. Корпус с низкой магнитоакустической сигнатурой в то же время должен обеспечить устойчивость к гидроударам, возникающим при подводных взрывах.

Постройка кораблей развернется на верфи Intermarine в Сарцане (Ла-Специя). Сроки поставки пока не называются.

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Страны
Италия
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