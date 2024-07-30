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ЦАМТО

МНО Литвы получило партию ПТУР "Джавелин"

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Источник изображения: Фото: Youtube

ЦАМТО, 29 июля. МНО Литвы сообщило о доставке в страну 23 июля противотанковых управляемых ракет для ПТРК "Джавелин". Стоимость этой партии составляет около 7 млн. долл.

Как заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас, недостаточно иметь систему вооружения. Необходимо также наличие достаточного количества ракет для сдерживания противника. По его словам, доставленная из США партия ПТУР должна внести значительный вклад в укрепление обороноспособности Литвы и повышение возможностей ВС страны поражать цели на большой дальности.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2024 года ВС Литвы уже получили партию противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" стоимостью около 16,6 млн. долл.

"Джавелин" представляет собой переносной многоцелевой ракетный комплекс средней дальности, использующий ракеты класса "выстрелил-и-забыл". Оснащенная тепловизионной ГСН ракета предназначена для поражения в сложных метеорологических условиях и любое время суток бронированной техники, в т.ч. оснащенной динамической защитой, зданий и фортификационных сооружений на дальностях от 75 м до 2,5 км и может быть запущена одним военнослужащим. Тандемная боевая часть позволяет атаковать цель во фронтальную проекцию или в слабозащищенную верхнюю с высоты до 150 м.

Применяемый "мягкий пуск" позволяет использовать ПТРК из помещений в населенных пунктах и снижает возможности противника по выявлению позиции стреляющего.

США являются одним из основных партнеров Литвы в закупках вооружений. Так, ВС Литвы заключили контракты на поставку 500 легких бронемашин JLTV и 4 вертолетов "Блэк Хок", РСЗО HIMARS, усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM для ЗРК NASAMS, барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд". Более 20% новых оборонных закупок ВС Литвы производят по контрактам с США.

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Страны
Литва
США
Продукция
AMRAAM
HIMARS
JLTV
NASAMS
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