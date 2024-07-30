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Третий построенный в Румынии патрульный корабль пополнил флота Пакистана

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Ввод в строй патрульного корабля "Хунейн", Пакистан
Ввод в строй патрульного корабля "Хунейн", Пакистан.
Источник изображения: Pakistan Navy

В румынском порту Констанца состоялась церемония ввода в строй патрульного корабля "Хунейн", построенного на верфи голландской компании Damen в Галаце для ВМС Пакистана. Как отмечает Naval News, это уже третий корабль класса "Ярмук", построенный в Румынии по заказу Исламабада.

Главным гостем торжественного мероприятия стал начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Навид Ашраф. Начальник штаба обороны Румынии генерал Георгита Влад и начальник румынских ВМС вице-адмирал Михай Панаит также присутствовали в качестве почетных гостей.

Ввод в строй патрульного корабля "Хунейн", Пакистан

Pakistan Navy


По словам адмирала Ашрафа, новые многоцелевые корабли класса "Ярмук", оснащенные передовыми системами наблюдения и вооружения, позволят пакистанскому флоту повысить оперативную готовность и усилить присутствие в регионе Индийского океана. Также он отметил исключительный профессионализм и ответственность судостроительной компании Damen, выразив уверенность, что пакистанский флот продолжит с ней сотрудничать.

Первую пару патрульных кораблей класса "Ярмук" Damen передала ВМС Пакистана в феврале и ноябре 2020 года. Они были построены по проекту OPV 2300. В 2022 году на верфи в Галаце началось производство второй пары кораблей этого типа. Однако их решили строить по усовершенствованному проекту OPV 2600.

Последний заказанный корабль спустили на воду в феврале этого года. Предполагается, что его передадут Исламабаду до конца 2024 года.

Длина патрульных кораблей класса OPV 2600 – 98 метров, ширина – 14,4 метра, водоизмещение – 2600 тонн. Они развивают скорость до 24 узлов. Дальность плавания – 7000 морских миль, автономность – 40 дней. Экипаж – 60 человек.

Корабли оборудованы для размещения двух надувных лодок с жестким корпусом типа RIB.

Корветы класса "Ярмук" оснащаются радаром надводного/воздушного поиска и слежения MR-36A l-диапазона (от 1 до 2 ГГц). Также они получают системы радиоэлектронной борьбы.

Вооружение патрульных кораблей класса "Ярмук" включает дистанционно управляемый 30-мм боевой модуль SMASH, два дистанционно управляемых 12,7-мм модуля STAMP, две пусковые установки на четыре противокорабельные ракеты "Арба" каждая и 20-мм арткомплекс "Фаланкс".

На борту корвета может разместиться один вертолет и один беспилотный летательный аппарат.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Румыния
Проекты
2020-й год
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