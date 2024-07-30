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Военное обозрение

Израиль начинает массовое производство высокоточного миномётного боеприпаса «Железное жало»

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Источник изображения: topwar.ru

Израиль в ближайшее время начнет массовое производство высокоточного минометного боеприпаса «Железное жало». Об этом сообщает издание Army Recognition. В публикации подчеркивается, что соответствующий контракт уже заключен между Министерством обороны страны и компанией Elbit Systems сумма сделки составляет $190 миллионов.

Как поясняют военные эксперты, «Железное жало» - это усовершенствованный высокоточный минометный боеприпас, предназначенный для запуска из 120-мм минометной системы. Этот ультрасовременный боеприпас использует технологии GPS и лазерного наведения для точного поражения цели на расстоянии до десяти километров. Он оснащен многорежимным взрывателем, который работает в режимах точечной детонации, точечной задержки детонации и датчика приближения.

Важной особенностью этого боеприпаса специалисты называют тот факт, что он может применяться на бронетранспортерах M113 и боевых бронированных машинах Humvee, что значительно повышает мобильность расчета, позволяя ему работать в режиме кочующего миномета.

В Израиле подчеркивают, что боеприпас «Железное жало» прошел необходимые испытания в ходе конфликта в секторе Газа, где военнослужащие ЦАХАЛ с его помощью поражали объекты ХАМАС, расположенные в городской застройке.

Боевой опыт, приобретенный с «Железным жалом», укрепил позиции Elbit Systems как лидера в области высокоточных решений, которые минимизируют сопутствующий ущерб, особенно с ростом военных конфликтов в городских условиях

– рассказала генеральный менеджер Elbit Systems Land Иегуда Веред.

Она добавила, что усовершенствованная система наведения «Железного жала» обеспечивает точное наведение на цель, значительно снижая риск сопутствующего ущерба в густонаселенных районах.

Добавим, что полностью завершить выполнение контракта компания Elbit Systems планирует в течение двух лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
HMMWV
M113 БТР
Компании
Elbit Systems
Проекты
GPS
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