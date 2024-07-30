F-16 начинают прибывать, но у Украины по-прежнему огромные проблемы в небе (The New York Times, США)

NYT: российские удары по авиабазам и дефицит кадров помешают ВСУ применять F-16

У Украины не будет шанса реализовать потенциал истребителей F-16, пишет NYT. Причин этому несколько: удары российских ВКС по авиабазам ВСУ, дефицит кадров, но и это еще далеко не все.

Марк Сантора

Эрик Шмитт

Украина хочет применить первые поставленные ей F-16 этим летом, надеясь оказать противодействие российскому господству в воздухе. Но сделать это будет сложно из-за участившихся бомбовых ударов России по украинским аэродромам.

В начале июля высоко в небе над украинской авиабазой появился разведывательный беспилотник. Спустя несколько минут он передал русским данных о целях, и уже очень скоро летное поле накрыло огневым валом баллистических ракет. Об этом рассказали украинские официальные лица, вспоминая данный эпизод.

"Первый удар был настолько мощный, что у нас даже окна затряслись", — рассказала 21-летняя Валерия Миненко, живущая недалеко от авиабазы в Миргороде. Этот город в центральной части Украины стал одним из многих, подвергающихся в последние месяцы беспощадным ударам российских ВВС.

"Теперь они все время бьют ракетами по авиабазе", — сказала Миненко.

Российские разведывательные беспилотники заполонили небо над Украиной, пользуясь прорехами в системе противовоздушной обороны. С их помощью русские наносят все более изощренные удары по украинским позициям. Господство в воздухе на некоторых участках фронта позволяет им ежедневно выпускать по позициям ВСУ сотни мощных корректируемых авиабомб. Это помогает российским сухопутным войскам пусть медленно, но продвигаться вперед.

Украинская стратегия заключалась в том, чтобы противопоставить России в воздухе долгожданные западные истребители F-16. Она говорит, что задействует их уже этим летом.

Но удары по украинским аэродромам демонстрируют решимость Москвы ограничить эффект от использования этих самолетов, причем даже до того, как они вступят в бой. Они также привлекают внимание к тем вызовам, с которыми сталкивается Украина, готовясь впервые использовать в боях эти современные машины.

Украина надеется, что F-16, поставляемые с мощными системами радиоэлектронной борьбы и с целым комплексом вооружений, можно будет использовать во взаимодействии с другими западными видами оружия, например, с зенитно-ракетными комплексами "Пэтриот". Она полагает, что это позволит ей расширить слишком опасную для полетов российской авиации зону. Она также надеется, что F-16 создадут новый эшелон обороны украинских городов и важных объектов инфраструктуры от непрекращающихся ракетных и дроновых ударов.

Однако эксперты говорят, что из-за нехватки подготовленных летчиков и ограниченного количества поставляемых самолетов непосредственный эффект от их применения будет слабым.

"У России было очень много времени для укрепления своих оборонительных позиций, особенно на участках вдоль линии фронта, — сказал военный аналитик Хантер Столл (Hunter Stoll), работающий в исследовательской организации RAND. — F-16 и их пилоты встретят мощное сопротивление российской ПВО, как на земле, так и в небе".

Украина говорит, что "начала процесс" ввоза в страну первых истребителей F-16, просить которые она начала два с половиной года назад. Прошел год с того момента, когда администрация Байдена изменила, наконец, свой курс и разрешила западным союзникам поставить на Украину американские истребители.

"Сегодня мы можем совершенно определенно сказать, что вступили в клуб стран, обладающих F-16, — заявил в интервью представитель украинских ВВС Юрий Игнат. — Это переломный момент для нашей страны".

Поставка самолетов, точное количество которых не разглашается, начинается в момент полной неопределенности в ходе вооруженного конфликта. Российские войска ведут яростное наступление по всей тысячекилометровой линии фронта, украинская электроэнергетическая система полуразрушена длительными и неослабевающими бомбардировками, а президентские выборы в США могут внести серьезные коррективы в будущие поставки военной помощи.

Но проблема не только в российских ударах по украинским аэродромам. Действия Украины будет сдерживать недостаточное количество подготовленных летчиков, что признают как украинские, так и американские военачальники. По данным американских представителей, в этом году на различных учебных площадках в США, Нидерландах и Дании будет подготовлено около 20 пилотов.

Командование ВВС сообщает, что обычно на один самолет оно выделяет как минимум двух летчиков, ведь экипажу надо отдыхать, учиться и решать другие вопросы. Поэтому Украина в этом году сможет использовать в боях менее десяти F-16.

Еще один сдерживающий фактор — это нехватка обученных техников и наземного обслуживающего персонала, который обеспечивает готовность F-16 к полетам.

"Нужны не только летчики, — заявил в прошлом месяце председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун (Charles Q. Brown), много лет летавший на F-16. — Ключевую роль играет обслуживание и ремонт, а также подготовка техников".

Командующий авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов сказал, что "украинцы не носят розовые очки" и понимают, что F-16 "не панацея".

Давая интервью порталу "Донбасс. Реалии", принадлежащему "Радио Свобода"*, Голубцов сказал, что такая стратегия включает три фазы — "ползком, шагом, бегом", и что для ее реализации понадобится время.

"А мы даже ползать еще не научились", — заявил он.

Прежде чем эти самолеты смогут оказывать какое-то влияние на обстановку на поле боя, Украина должна обеспечить их защиту. Россия наносит удары по украинским аэродромам с самого начала вооруженного конфликта, однако атака на Миргород в начале июля "была совсем другой".

"Противник придумал новую тактику", — сказал Игнат. Он отметил, что русские совершенствуют свои ракеты и разведывательные беспилотники, добиваясь того, "чтобы мы не могли влиять на них средствами радиоэлектронной борьбы".

Они также перепрограммируют разведывательные беспилотники, которые сейчас могут залетать вглубь украинской территории, не обнаруживая себя демаскирующими радиоэлектронными сигналами, из-за чего их намного труднее обнаружить.

Командующий ВСУ генерал Александр Сырский рассказал на прошлой неделе, что Украине надо срочно искать новые методы для уничтожения вражеских дронов.

По словам Игната, украинские ВВС эффективно используют тактику введения противника в заблуждение. Например, они строят макеты самолетов, используя их в качестве ложных целей, маскируют свои самолеты и перемещают их, чтобы защитить свой потрепанный авиационный парк советской эпохи. То же самое они будут делать и с F-16.

"Если кто-то хочет над этим посмеяться, пусть смеется, — сказал он. — Но благодаря таким макетам противник уже потерял напрасно десятки и даже сотни своих ракет".

Игнат также сообщил, что Украина задействует старые учебные самолеты Як-52 1970-х годов постройки для охоты на российские разведывательные беспилотники. Эта винтовая машина выслеживает российские дроны-разведчики по всему югу Украины. Украинские и российские военные размещают в сети видео воздушных боев между ними.

Генерал Голубцов считает, что удары по аэродромам будут наноситься все чаще. По этой причине не все обещанные Украине F-16 будут базироваться внутри страны.

"Определенное количество самолетов мы будем держать на безопасных авиабазах за пределами Украины, чтобы по ним невозможно было наносить удары, — сказал он. — Это будет наш резерв на тот случай, чтобы заменить неисправные самолеты на время ремонта".

Президент России Владимир Путин заявил, что хранение самолетов и прочей украинской военной техники за рубежом создаст серьезную опасность "дальнейшего втягивания НАТО в этот конфликт".

Подходы администрации Байдена к поставкам оружия на Украину во многом определяются обеспокоенностью по поводу возможной эскалации с Москвой, и поэтому она так долго не давала разрешение союзникам на передачу Киеву F-16.

Генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептула (David A. Deptula), работающий в Вашингтоне деканом Митчелловского института авиакосмических исследований, сказал, что задержки с поставками стали для России настоящим подарком, дав ей запас времени.

"Мы дали им время окопаться и создать оборонительные позиции, которые сейчас гораздо труднее разрушить", — заявил он.

Американские, голландские и датские представители работают со своими украинскими партнерами, согласовывая детали синхронизации поставок обещанных самолетов, их вооружения ракетами "воздух — воздух" и "воздух — земля", а также продумывая самые эффективные и результативные способы применения первой группы поставленных самолетов.

По словам генерала Голубцова, летчикам нужно определенное время, чтобы привыкнуть к самолетам. После этого их можно будет использовать для отражения атак российской авиации, которая бомбит Украину.

Генерал заявил, что одних только F-16 будет недостаточно, чтобы отбросить российскую боевую авиацию. Летчики должны будут согласовывать свои действия с системами ПВО наземного базирования, такими как ЗРК "Пэтриот", и координировать усилия посредством мощной западной сети обмена информацией Link 16.

На это уйдет определенное время, сказал Голубцов. Есть множество факторов, способных затруднить все эти усилия, в том числе, дефицит средств противовоздушной обороны на Украине, в которых страна отчаянно нуждается, чтобы прикрыть гражданские и военные объекты.

Но если российские самолеты удастся отодвинуть назад от линии фронта, продолжил генерал, "это можно будет считать переломным моментом и победой — если не превосходством, то паритетом в воздушном пространстве".

Свой материал для статьи предоставили Дзвинка Пинчук (Dzvinka Pinchuk) и Наталья Новоселова (Nataliia Novosolova)

* признано в России СМИ, выполняющим функции иноагента, прим. ред.