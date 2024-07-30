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Известия.ru

Эксперт назвал падение линии обороны ВСУ у Славянска и Краматорска важным этапом СВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Военный эксперт Мингалев: ВСУ потеряли возможность для контрнаступления в ДНР

Падение первой линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе агломерации Славянск – Краматорск является важнейшим этапом, после него армия противника будет вынуждена отступать, а Донецкая Народная Республика (ДНР) будет полностью освобождена. Об этом 29 июля в беседе с «Известиями» заявил военный эксперт, политолог Вадим Мингалев.

Ранее в этот день заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что киевский режим полностью потерял первую линию укреплений ВСУ рядом с агломерацией Славянск-Краматорск.

«Она не только первая, она еще и главная линия обороны ВСУ. <...> После ее падения начинается совершенно иная ситуация, которая связана с тем, что ВСУ физически не могут создать условия для какого-либо контрнаступления», — прокомментировал Мингалев.

По его словам, провал украинской армии связан с наступлением ВС РФ в Харьковской области. Так, Киеву пришлось перенаправить значительные силы туда, чтобы противостоять группировке «Север». Эксперт отметил, что сначала российские войска начали планомерное наступление, которое затем замедлилось. В том числе благодаря этому, считает он, российские военные достигли успеха в районе Краматорска и Славянска.

«Эта ситуация приводит к полнейшему разгрому ВСУ в конечном итоге, в результате чего будет освобождена не только Донецкая, но и Луганская Народная Республика. И, соответственно, облегчит продвижение наших войск на территории других субъектов РФ — Запорожской и Херсонской областей», — подчеркнул собеседник издания.

Он добавил, что в октябре 2024 года ожидается перелом на фронте, после которого можно будет сказать, когда именно будет освобождена ДНР. Вероятно, это случится в конце текущего года или в начале следующего.

Ранее, 27 июля, газета The Washingtom Post со ссылкой на украинских военных написала о том, что ситуация на фронте для ВСУ оценивается как критическая, на передовой царит «серьезный хаос». Солдаты обвинили в поражениях армии ее руководство.

До этого, 24 июля, журнал Forbes сообщил о том, что два батальона 31-й механизированной бригады ВСУ потерпели серьезное поражение у Прогресса в ДНР из-за проблем с командованием. По его словам, главная проблема прежде всего была в управлении и организации. Forbes отметило, что это подразделение — одна из передовых украинских бригад, поэтому особенно тревожно, что она рухнула на фоне общих для всех ВСУ проблем с управлением и командованием.

Кроме того, 23 июля стало известно, что армия России освободила населенный пункт Ивано-Дарьевка ДНР. Задачу осуществили подразделения Южной группировки войск.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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