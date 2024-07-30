ОКБ Сухого исполнилось 85 лет

ЦАМТО, 29 июля. Опытно-конструкторское бюро Павла Осиповича Сухого 29 июля отмечает свое 85-летие.

В этот день в 1939 году вышло постановление Комитета Обороны, согласно которому было организовано легендарное ОКБ. История формирования конструкторского коллектива ОКБ Сухого началась с бригады №4 ЦАГИ, которую в октябре 1930 года возглавил Павел Осипович.

Первый разработанный в нем и выпускавшийся серийно самолет Су-2 принимал активное участие в воздушных операциях Великой Отечественной войны. В военные и послевоенные годы коллективом ОКБ был создан и испытан ряд самолетов с поршневыми и реактивными двигателями (Су-3, Су-5, Су-6, Су-8), принципы разработки, испытаний и применения которых стали основой для создания линейки всемирно известных самолетов Су-7, Су-9, Су-15, Су-17, Су-24, Су-25, Су-27, Су-29, Су-30, Су-33, Су-34.

За многие десятилетия коллективом ОКБ Сухого создано более 100 типов самолетов и их модификаций, общее число серийно выпущенных машин превысило 12 тыс., на самолетах Сухого установлено порядка 70 мировых рекордов. В настоящее время ОКБ Сухого занимает лидирующую позицию среди разработчиков боевых авиакомплексов. Стоящая сегодня на вооружении фронтовой оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил линейка самолетов практически вся состоит из моделей Сухого: Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-34, Су-35, Су-57.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь поздравил коллектив ОКБ Сухого с 85-летием со дня образования, отметив, что "сильной стороной ОКБ Сухого всегда было уважение к предшественникам и созданным им традициям, законам, правилам. Но ОКБ – это не только традиции. Это современный инженерно-конструкторский центр, в котором работает профессиональный коллектив".

По его словам, "ОКБ Сухого по техническому уровню, широте внедрения технологий и качеству кадрового состава является эталоном конструкторского бюро. Активная кадровая политика, доверие к молодежи и привлечение студентов к работе над амбициозными проектами еще в процессе учебы, позволяют формировать следующее поколение молодых инженеров, работающих в здоровой атмосфере творческой конкуренции и созидания".

"Как говорил основатель ОКБ Павел Сухой, нужно всегда идти вперед, поскольку то, что сегодня хорошо, уже завтра становится просто удовлетворительным. Поэтому ОКБ Сухого постоянно работает над новыми перспективными проектами, находясь на передовом крае развития технологий. Наглядный результат системного развития ОКБ – это передовые авиационные комплексы марки "Су", составляющие сегодня значительную часть военно-воздушной мощи нашей страны. Уверен, так будет и впредь!", – подчеркнул Ю.Слюсарь.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".