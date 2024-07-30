Сикорский: Польша выделила 50 млн. евро в рамках "чешской инициативы" на боеприпасы для ВСУ

ЦАМТО, 29 июля. Польша выделила 50 млн. евро в рамках "чешской инициативы" по закупке артиллерийских боеприпасов для ВСУ.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Visegrad Insight.

"Мы высоко ценим "чешскую инициативу", на которую выделили 50 млн. евро", – сказал он.

Р.Сикорский не уточнил, когда средства передадут Праге.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина в июле и августе этого года в рамках "чешской инициативы" получит по 50 тыс. боеприпасов, а с сентября по конец года – по 80-100 тыс. ежемесячно.