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РИА Новости

Путин поздравил группу "Альфа" с 50-летием

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Путин отметил силу духа и мужество бойцов группы "Альфа"

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов легендарного антитеррористического подразделения, группы "А" ("Альфа") с 50-летием ее создания, отметив их силу духа, мужество и умение побеждать, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

В понедельник исполняется 50 лет со дня создания первого в отечественной истории антитеррористического подразделения – группы "А" седьмого управления КГБ СССР (в настоящее время - управление "А" Центра специального назначения ФСБ).

"Поздравляю вас с 50-летием создания управления "А" Центра специального назначения ФСБ России. Вы по праву гордитесь героической историей подразделения, равняетесь на ветеранов и старших боевых товарищей – профессионалов высочайшего класса. Бойцы легендарного управления "А" всегда с честью выполняли поставленные задачи, в самых сложных, чрезвычайных ситуациях проявляли силу духа и мужество, умение действовать чётко, слаженно, побеждать", - говорится в телеграмме.

Путин отметил важность того, что нынешнее поколение альфовцев достойно продолжает "закалённые в испытаниях традиции своих предшественников, свято хранит память о погибших друзьях и верность воинскому братству, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, обеспечение безопасности и национальных интересов России".

Российский президент пожелал им успехов в службе на благо отечества, крепкого здоровья и всего наилучшего.

За 50 лет сотрудники группы "А" - управления "А" провели множество специальных оперативно-боевых операций и оперативно-боевых мероприятий, связанных с освобождением заложников, задержанием агентов иностранных спецслужб, обеспечением безопасности высших должностных лиц государства в период нахождения их на территории со сложной оперативной обстановкой, ликвидацией наиболее активных лидеров незаконных вооруженных формирований на территории Северо-Кавказского региона.

Результаты оперативно-служебной деятельности сотрудников подразделения за 50 лет высоко оценены руководством страны и ФСБ. Большинство сотрудников награждены боевыми орденами и медалями, причем многие неоднократно. Три человека удостоились звания Герой Советского Союза и девять - Герой России.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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