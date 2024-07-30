Алаудинов: поставки истребителей F-16 Киеву не остановят продвижение российских войск

Они ничего не поменяют, отметил заначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Поставки американских истребителей F-16 Украине не остановят продвижение российских войск, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Когда говорят: вот сейчас [ВСУ] поступят F-16, и они произведут какой-то фурор на передовой - та же самая картина. Ничего они не поменяют, потому что что бы ни дали сегодня Украине, она не в состоянии сделать так, чтобы наши подразделения Минобороны России остановились от своего продвижения вперед", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".