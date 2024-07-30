Войти
ТАСС

Алаудинов: поставки истребителей F-16 Киеву не остановят продвижение российских войск

141
0
0
Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: AP Photo/ Mosa'ab Elshamy

Они ничего не поменяют, отметил заначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Поставки американских истребителей F-16 Украине не остановят продвижение российских войск, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Когда говорят: вот сейчас [ВСУ] поступят F-16, и они произведут какой-то фурор на передовой - та же самая картина. Ничего они не поменяют, потому что что бы ни дали сегодня Украине, она не в состоянии сделать так, чтобы наши подразделения Минобороны России остановились от своего продвижения вперед", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
01.07.2009
Новинки парижского салона
09.10.2008
В "мягком подбрюшье" США. Стратегические бомбардировщики Ту-160 осваивают латиноамериканский ТВД
28.07.2008
Многозначительная улыбка главкома российских ВВС. Американцы его по-своему порадовали Александра Зелина
28.07.2008
Может ли "Хищник" изобразить "Сухого"?
30.04.2008
В бой идут модернизированные старики
28.08.2007
"МАКС-2007": новинки, сюрпризы, рекорды
02.03.2007
Эксгумация РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 01:02
  • 3013
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.07 00:30
  • 5
Возможность отмены Москвой моратория на размещение РСМД - реакция на действия Вашингтона, отмечает помощник президента Патрушев
  • 30.07 00:14
  • 0
О действиях Запада (в частности, Британии) "против" России.
  • 29.07 22:55
  • 1346
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.07 22:31
  • 0
О ДРСМД, и его последствиях.
  • 29.07 18:12
  • 7
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 29.07 17:32
  • 6
В России создали комплекс охоты за операторами дронов ВСУ
  • 29.07 10:45
  • 2
«Пять лет и огромные потери»: Британский генерал дал «прогноз» по срокам «захвата» ВС России всей территории новых регионов
  • 29.07 10:17
  • 1
Лавров: планы разместить ракеты вокруг России были у США и до СВО
  • 29.07 09:58
  • 1
День ВМФ: спецоперация ставит новые актуальные задачи
  • 29.07 08:53
  • 0
Одиозный проект Биби
  • 29.07 04:50
  • 56
Психотронное оружие. Факты. Описание. Применение. Генерал-майор ФСБ Борис Ратников.
  • 29.07 04:04
  • 547
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.07 00:24
  • 1
США интегрируют украинскую разработку в свою ПВО
  • 28.07 23:49
  • 1
Армения стала крупнейшим импортером оружия из Индии