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Военное обозрение

ВВС США планируют заменить RQ-4 Global Hawk новыми «беспилотниками-невидимками»

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Источник изображения: topwar.ru

Командование американской армии дает понять, что ВВС США планируют перейти от разработок в области беспилотных систем разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) к более продвинутым платформам, использующим новые технологии, в частности, малозаметные "беспилотники-невидимки".

Издание The War Zone со ссылкой на заявление министра ВВС США Фрэнка Кендалла, сделанное им во время круглого стола перед Международным авиасалоном в Фарнборо в Великобритании сообщает о ведущихся в этой стране разработках, целью которых является создание нового поколения разведывательных беспилотных систем, которые предположительно придут на смену U-2 Dragon Lady и RQ-4 Global Hawk.

В опубликованном War Zone отчете утверждается, что "беспилотник-невидимка" RQ-180 компании Northrop Grumman, созданный для использования в спорном воздушном пространстве и известный как "Белая летучая мышь", вероятно, является ключевым элементом новой высокотехнологичной стратегии.

В документе отмечается, что ВВС США к 2027 году планируют полностью вывести из эксплуатации свои самолеты-разведчики U-2, разработанные в 50-х годах прошлого века, и разведывательные беспилотники RQ-4, впервые представленные в 2001 году. Им на смену предполагается разработать более живучие и современные средства разведки, наблюдения и наблюдения на фоне роста возможностей систем ПВО противников, особенно Китая и России.

При этом утверждается, что если программа разработки RQ-180 продолжит получать государственное финансирование, беспилотник сможет выполнять множество функций, включая электронные атаки и обмен данными, и превзойдет устаревшие платформы, которые становятся слишком уязвимыми в условиях современных конфликтов.

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Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Продукция
Global Hawk
Lockheed U-2
Компании
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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