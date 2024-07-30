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Военное обозрение

Bloomberg: Возможная война между Южной и Северной Кореей обойдется миру в 4 трлн долларов

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Источник изображения: topwar.ru

В последнее время напряжение в отношениях между двумя Кореями сильно нарастает, и некоторые эксперты считают, что регион может стать новой горячей точкой на карте мира.

Как пишет американское издание Bloomberg, если между Сеулом и Пхеньяном разразится настоящая война, то мировой экономике она будет стоить колоссальную сумму в 4 триллиона долларов, или почти 4% совокупного мирового ВВП. И это в том случае, если война продлится один год, а если она затянется, то сумма, соответственно, будет еще значительно выше.

Издание отмечает, что таким образом гипотетическая война между Северной и Южной Кореей обойдется в «более чем в два раза больше», чем последствия конфликта на Украине. Жертвами этой войны могут стать миллионы корейцев. Только в сеульской агломерации, находящейся в зоне поражения северокорейской артиллерии, проживает более 25 млн человек.

Кроме того, так как Южная Корея является одним из ведущих мировых поставщиков полупроводников, то в случае войны это сильно скажется и на мировой промышленности. В Сеуле и его окрестностях производится более 80% южнокорейских полупроводников. ВВП Южной Кореи в первый год войны с КНДР может сократиться более чем на 37%, пишет Bloomberg.

Однако авторы издания считают, что все же полноценная война на Корейском полуострове «очень маловероятна».

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Страны
КНДР
США
Украина
Южная Корея
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