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Канадская компания Roshel поставила Украине 1140 бронеавтомобилей "Сенатор" 4х4

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Roshel Senator MRAP
Roshel Senator MRAP.
Источник изображения: techcult.ru

ЦАМТО, 29 июля. Генеральный директор канадской компании Roshel Smart Armored Vehicles Роман Шимонов объявил, что по состоянию на текущий момент ВСУ поставлены 1140 бронеавтомобилей "Сенатор" с колесной формулой 4х4.

По словам руководителя Roshel, бронированный автомобиль "Сенатор" – основной продукт компании. На сегодняшний день 1140 ед. "Сенатор" в различных конфигурациях было поставлено на Украину, причем приобретались они как через различные механизмы партнерства, так и путем прямых закупок.

В настоящее время Roshel является одним из крупнейших производителей бронетехники в Канаде, выпуская различные конфигурации "Сенатор", включая бронетранспортер, эвакуационную машину, а также версию с противоминной защитой (MRAP). Машины предназначены для различного применения, например, грузового транспорта, размещения систем борьбы с БЛА и минометных установок. Компания приступила к разработке нового проекта – ББМ с колесной формулой 8х8.

Напомним, в конце июня командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко заявил в интервью телеканалу CBC, что переданные Канадой Украине бронеавтомобили "Сенатор" неэффективны в бою и больше подходят полиции для действий в городских условиях. Кроме того, данные бронеавтомобили часто выходят из строя.

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Страны
Канада
Украина
Проекты
БПЛА
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