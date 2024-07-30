Канадская компания Roshel поставила Украине 1140 бронеавтомобилей "Сенатор" 4х4

ЦАМТО, 29 июля. Генеральный директор канадской компании Roshel Smart Armored Vehicles Роман Шимонов объявил, что по состоянию на текущий момент ВСУ поставлены 1140 бронеавтомобилей "Сенатор" с колесной формулой 4х4.

По словам руководителя Roshel, бронированный автомобиль "Сенатор" – основной продукт компании. На сегодняшний день 1140 ед. "Сенатор" в различных конфигурациях было поставлено на Украину, причем приобретались они как через различные механизмы партнерства, так и путем прямых закупок.

В настоящее время Roshel является одним из крупнейших производителей бронетехники в Канаде, выпуская различные конфигурации "Сенатор", включая бронетранспортер, эвакуационную машину, а также версию с противоминной защитой (MRAP). Машины предназначены для различного применения, например, грузового транспорта, размещения систем борьбы с БЛА и минометных установок. Компания приступила к разработке нового проекта – ББМ с колесной формулой 8х8.

Напомним, в конце июня командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко заявил в интервью телеканалу CBC, что переданные Канадой Украине бронеавтомобили "Сенатор" неэффективны в бою и больше подходят полиции для действий в городских условиях. Кроме того, данные бронеавтомобили часто выходят из строя.