ВВС Таиланда получили 13-й и 14-й УТС T-50TH "Голден Игл"

ЦАМТО, 29 июля. Военно-воздушные силы Таиланда получили очередную пару реактивных учебно-тренировочных самолетов T-50TH "Голден Игл" компании Korea Aerospace Industries (KAI).

Как сообщает Defense-studies.blogspot.com, 15 июля в нескольких тайских социальных сетях были распространены фотографии прибытия двух УТС T-50TH (регистрационные номера 40113 и 40114) для ВВС Таиланда.

Самолеты были доставлены самолетом "Боинг-747" компании Korean Air Cargo в полуразобранном виде и перевезены в ангар 401-й эскадрильи 4-го авиакрыла для повторной сборки.

Как уже сообщал ЦАМТО, первая информация о намерении ВВС Таиланда заключить контракт на поставку двух дополнительных T-50TH появилась в середине июля 2021 года. Для закупки в бюджете на 2022 год было выделено 2,36 млрд. бат (около 72 млн. долл.).

Korea Aerospace Industries 2 августа 2021 года сообщила о подписании с командованием ВВС Таиланда контракта на поставку двух T-50TH "Голден Игл". По информации агентства Yonhap, стоимость соглашения составила 78 млн. долл. Контракт предусматривал поставку двух УТС T-50TH, сопутствующего оборудования, а также пакетов поддержки, обслуживания и обучения.

Это приобретение увеличило флот T-50TH ВВС Таиланда до 14 ед. Первое соглашение с Korea Aerospace Industries на поставку четырех УТС T-50TH ВВС Таиланда подписали в сентябре 2015 года. Его стоимость составила 3,7 млрд. бат (110 млн. долл.). Контракт на поставку еще восьми самолетов T-50TH был подписан с KAI 29 июля 2017 года. Стоимость продажи оценивается в 8,8 млрд. бат (258 млн. долл.).

Поставка УТС ВВС Таиланда началась в январе 2018 года. В апреле 2018 года были официально приняты на вооружение первые четыре T-50TH. По состоянию на август 2021 сообщалось о поставке 8 самолетов. Все УТС приняты на вооружение 401-й эскадрильи 4-го авиакрыла, которая ранее была оснащена устаревшими L-39ZA/ART "Альбатрос".

В рамках третьей фазы проекта в 2019 году был подписан контракт стоимостью 60 млрд. вон (52 млн. долл.), предусматривающий модернизацию самолетов с их оснащением РЛС EL/M-2032, системой оповещения о радиолокационном облучении и другим оборудованием.

На четвертом этапе проекта первоначально предполагалось приобрести 4 дополнительных самолета, однако пандемия COVID-19 внесла коррективы в планы ВВС Таиланда. В феврале 2020 года Военно-воздушные силы Таиланда выпустили "Белую книгу по обороне 2020", представляющую собой план закупок и модернизации вооружений на ближайшую перспективу. Одним из пунктов стала покупка двух дополнительных Т-50ТH к 2022 году. Тем не менее, в апреле 2020 года правительство Таиланда приняло решение приостановить закупку дополнительных УТС T-50TH с целью перенаправления средств из оборонного бюджета на преодоление кризиса, связанного с пандемией COVID-19. В середине 2021 года программа возобновилась.

Согласно информации, опубликованной в феврале текущего года в "Белой книге по обороне 2024", предполагается приобрести два дополнительных реактивных УТС T-50TH "Голден Игл" в период 2025-2028 ф.г. Таким образом, общее количество самолетов данного типа в составе 401-й эскадрильи должно возрасти до 16 ед.

Кроме того, в "Белой книге по обороне 2024" ВВС Таиланда раскрыли планы закупки 12-14 новых истребителей для замены состоящих на вооружении 102-й эскадрильи устаревших самолетов F-16A/B в период с 2025 по 2034 ф.гг.

Легкий истребитель / учебно-тренировочный самолет T-50TH ВВС Таиланда представляет собой версию реактивного учебно-тренировочного самолета KAI T-50, который интегрирован с разработанной в Таиланде сетевой системой передачи данных Link-TH и способен использовать ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности IRIS-T немецкой Diehl. KAI также предлагала модернизацию самолета до стандарта FA-50 Блок.20 с возможностью применения контейнерного модуля наведения "Снайпер ATP" и ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120.