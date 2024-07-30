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ТАСС

Эксперт заявил, что ВСУ находятся в состоянии постепенного отступления

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Солдаты ВСУ. Архивное фото
Солдаты ВСУ. Архивное фото.
Источник изображения: © flickr.com / U.S. Army Europe Images

Украинская армия страдает от недостатка военных, считает полковник армии ФРГ в отставке, экс-сотрудник офиса верховного главнокомандующего НАТО Ральф Тиле

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически находятся в состоянии постепенного отступления, страдая от дефицита военных кадров. Такое мнение высказал полковник армии ФРГ в отставке, экс-сотрудник офиса верховного главнокомандующего НАТО Ральф Тиле.

"Украинцы находятся де факто в [состоянии] постепенного отступления. <...> Основной проблемой [Киева] остается, прежде всего, нехватка личного состава в вооруженных силах", - заявил он в эфире телеканала n-tv. Эксперт также отметил, что значительной проблемой для ВСУ обернулось превосходство экономики и ВПК России над украинскими, чьей опорой по сей день остается военная помощь Запада.

23 июля генерал-майор запаса Сил обороны Эстонии Рихо Юхтеги заявил, что Украина "латает дыры" мобилизованными на особенно сильно пострадавших участках фронта. По его словам, украинские части не полностью укомплектованы, а на передовую допускаются подразделения, заполненные примерно на 60%. Юхтеги также отметил, что новые бойцы ВСУ, прибывающие на фронт, зачастую проходят лишь недельную подготовку в учебном центре, а потому плохо обучены. 

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