«Младшая сестра Герани»: Сбитый над Киевом неизвестный российский беспилотник оказался новейшим дроном-камикадзе «Гербера»

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Неизвестным российским беспилотником, обломки которого были обнаружены в Киеве после одной из ночных атак, оказался новый дрон под названием «Гербера», уже названный «младшей сестрой» дрона-камикадзе «Герань». Об этом сообщают российские ресурсы.

Новейший беспилотник, пополнивший «цветочный ряд» российских дронов-камикадзе, разработан ОКБ имени Н. Ф. Гастелло. Как заявляют разработчики, беспилотник является многофункциональным и может использоваться не только в качестве дрона-камикадзе, а также для радиоэлектронной разведки и в качестве ложной цели. Скорей всего, в последнем качестве он и использовался при налетах на Украину.

Также «Гербера» может работать в составе роя однотипных беспилотников, такая функция в ней заложена. Подробные характеристики беспилотника разработчики не раскрывают, поэтому будем ориентироваться на то, что данные дроны участвовали в атаке на Киев вместе с «Геранями», а значит, могут иметь близкие к ним характеристики, по крайней мере, по дальности полета. В остальном будем ждать появления первой информации о «Гербере».

Ранее украинские военные сообщили об обнаружении в Киеве обломков неизвестного беспилотника, сбитого украинской ПВО. Данный беспилотник имел меньшие размеры, чем дроны-камикадзе «Герань», двигатель внутреннего сгорания и толкающий винт. Кроме того, внутри обнаружились две антенны и модем с украинской сим-картой. При этом боевой части не имел, что и стало предметом обсуждений.