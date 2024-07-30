Новый рекорд: самолёт Су-35С ВКС России сбил украинский истребитель МиГ-29 на дистанции более 200 км

Источник изображения: topwar.ru

Боевой самолет Су-35С ВКС России сбил украинский истребитель МиГ-29 на дистанции более 200 км. После ракетного пуска цель исчезла с радара.

Об этом сообщил ряд российских специализированных ресурсов.

Они утверждают, что вражеский самолет не вернулся на свой аэродром. Он был уничтожен российской сверхдальней ракетой класса «воздух-воздух» Р-37М, преодолевшей рекордное расстояние 213 километров. Эксперты утверждают, что это был новый документально подтвержденный рекорд дальности поражения цели авиаракетой, установленный впервые в истории. Они называют данный случай «беспрецедентным», а расстояние от места пуска до самолета противника «колоссальным».

Российский аналитик Евгений Даманцев уточняет, что нашим пилотом был сбит модернизированный истребитель МиГ-29А ВВС Украины. Его обнаружила бортовая система самолета ВКС России «Ирбис», когда он находился на расстоянии около 270 километров. По противнику была выпущена ракета Р-37М в тот момент, когда МиГ-29 был готов к пуску противорадиолокационной ракеты AGM-88B Block 3 HARM. По мнению Даманцева, для российской ракеты дальность 213 км, на которой был поражен самолет противника, является рядовой.

Источник изображения: topwar.ru

Ее максимальный радиус действия составляет 300 километров. Ракета имеет стартовую массу чуть более полутонны, а вес боевой части – 60 кг.

Основным назначением данного оружия является уничтожение самолетов, вертолетов и других воздушных целей на значительных дистанциях.