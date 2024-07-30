Владимир Путин отметил вклад коллектива ОКБ Сухого в укрепление обороноспособности страны

ЦАМТО, 29 июля. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОКБ Сухого с 85-летием опытно-конструкторского бюро, отметив их вклад в укрепление обороноспособности страны.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, говорится: "поздравляю Вас с 85-летием Опытно-конструкторского бюро П.О. Сухого. За этой впечатляющей датой – творческий, созидательный труд нескольких поколений талантливых ученых, конструкторов, инженеров, летчиков-испытателей, специалистов, которые внесли поистине выдающийся вклад в развитие отечественной авиапромышленности, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны".

В.Путин отметил, что нынешний коллектив достойно продолжает традиции предшественников. Глава государства подчеркнул, что на основе уникальных научных решений и передовых технологий в бюро разрабатываются самые современные, конкурентоспособные образцы летательных аппаратов и авиационных комплексов, ставятся на крыло новые машины легендарного семейства "Су".

"Многие из них с честью выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, служат развитию инфраструктуры пассажирских перевозок", – подчеркнул президент.

В.Путин выразил уверенность, что коллектив ОКБ Сухого и впредь будет работать на совесть, повышать престиж родного бюро как одного из флагманов отечественной авиации.