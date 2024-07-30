Войти
ЦАМТО

Владимир Путин отметил вклад коллектива ОКБ Сухого в укрепление обороноспособности страны

144
0
0
ОАО «ОКБ Сухого»
ОАО «ОКБ Сухого».
Источник изображения: www.mai.ru

ЦАМТО, 29 июля. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОКБ Сухого с 85-летием опытно-конструкторского бюро, отметив их вклад в укрепление обороноспособности страны.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, говорится: "поздравляю Вас с 85-летием Опытно-конструкторского бюро П.О. Сухого. За этой впечатляющей датой – творческий, созидательный труд нескольких поколений талантливых ученых, конструкторов, инженеров, летчиков-испытателей, специалистов, которые внесли поистине выдающийся вклад в развитие отечественной авиапромышленности, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны".

В.Путин отметил, что нынешний коллектив достойно продолжает традиции предшественников. Глава государства подчеркнул, что на основе уникальных научных решений и передовых технологий в бюро разрабатываются самые современные, конкурентоспособные образцы летательных аппаратов и авиационных комплексов, ставятся на крыло новые машины легендарного семейства "Су".

"Многие из них с честью выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, служат развитию инфраструктуры пассажирских перевозок", – подчеркнул президент.

В.Путин выразил уверенность, что коллектив ОКБ Сухого и впредь будет работать на совесть, повышать престиж родного бюро как одного из флагманов отечественной авиации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Сухой ПАО
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
30.10.2006
Создание ОАК сдерживают проблемы с оценкой активов ряда авиастроительных предприятий
09.10.2006
Путину разрешили продать "Cухого" иностранцам
03.10.2006
Путин Завоеватель
20.09.2006
Путин использует в игре с Airbus козырь на 6 млрд долларов
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
23.08.2006
Игра в санкции
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 01:02
  • 3013
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.07 00:30
  • 5
Возможность отмены Москвой моратория на размещение РСМД - реакция на действия Вашингтона, отмечает помощник президента Патрушев
  • 30.07 00:14
  • 0
О действиях Запада (в частности, Британии) "против" России.
  • 29.07 22:55
  • 1346
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.07 22:31
  • 0
О ДРСМД, и его последствиях.
  • 29.07 18:12
  • 7
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 29.07 17:32
  • 6
В России создали комплекс охоты за операторами дронов ВСУ
  • 29.07 10:45
  • 2
«Пять лет и огромные потери»: Британский генерал дал «прогноз» по срокам «захвата» ВС России всей территории новых регионов
  • 29.07 10:17
  • 1
Лавров: планы разместить ракеты вокруг России были у США и до СВО
  • 29.07 09:58
  • 1
День ВМФ: спецоперация ставит новые актуальные задачи
  • 29.07 08:53
  • 0
Одиозный проект Биби
  • 29.07 04:50
  • 56
Психотронное оружие. Факты. Описание. Применение. Генерал-майор ФСБ Борис Ратников.
  • 29.07 04:04
  • 547
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.07 00:24
  • 1
США интегрируют украинскую разработку в свою ПВО
  • 28.07 23:49
  • 1
Армения стала крупнейшим импортером оружия из Индии