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ТАСС

Politico: страны НАТО могут отказаться от помощи Украине при победе Трампа

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на выступлении в Мичигане. Архивное фото
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на выступлении в Мичигане. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

По данным издания, кризис может разделить и ослабить НАТО до такой степени, что некоторые страны - члены альянса могут отказаться от конфронтации с РФ

БРЮССЕЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Некоторые европейские страны - члены НАТО могут отказаться от поддержки Украины в случае победы на выборах в США экс-президента Дональда Трампа. Такое мнение выражено в материале, опубликованном европейским изданием Politico.

В нем указано, что в случае возвращения Трампа в Белый дом Великобритания и другие европейские страны НАТО могут оказаться перед сложным выбором: либо "согласиться на принудительное урегулирование конфликта в пользу России", либо отвергнуть это предложение и поддержать президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что при втором варианте развития событий Трамп "может подавить инакомыслие, отозвав американские гарантии в сфере обороны перед союзниками", которые, по его мнению, обостряют конфликт, поставляя оружие Киеву. Подобный кризис может разделить и ослабить НАТО до такой степени, что некоторые страны - члены альянса могут отказаться от конфронтации с РФ и прекратить поддержку Украины, указывает газета.

Трамп несколько раз заявлял, что в случае победы на президентских выборах урегулирует конфликт на Украине еще до своей инаугурации. Политик также пообещал предотвратить третью мировую войну, которая, по его мнению, может начаться из-за администрации действующего президента США Джо Байдена. 

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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