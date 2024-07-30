ЧВК "Вагнер" рассказала о ситуации с нападением на бойцов РФ в Мали

Группа напавших боевиков насчитывала до 1 тыс. человек, говорится в заявлении российских штурмовиков

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Группа боевиков из "Координационного движения Азавад" и запрещенной в РФ группировки "Аль-Каида в Сахеле", напавшая на российских бойцов штурмового отряда в окрестностях Тинзаутина в Мали, насчитывала до 1 тыс. человек. Об этом говорится в заявлении российских штурмовиков.

"В первый день "группа Пруда" уничтожила большую часть исламистов и обратила в бегство остальных. Однако наступившая песчаная буря позволила радикалам провести перегруппировку и нарастить свою численность до 1000 человек. В связи с этим командованием ЧВК "Вагнер" было принято решение перебросить дополнительные силы в район боевых действий для оказания помощи 13-му штурмовому отряду", - говорится в заявлении в Telegram-канале группы "Вагнер".

В нем уточняется, что 25 июля боевики вновь атаковали бойцов, "но благодаря слаженным действиям личного состава "Оркестра" и малийских военнослужащих попытка нападения была отбита". "В течение следующих двух дней радикалы увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК "Вагнер" и солдат FAMa", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в последней радиограмме штурмовиков, отправленной вечером 27 июля, сообщалось, что в живых осталось всего три российских бойца, они продолжают вести бой. Также уточняется, что командир 13-го штурмового отряда Сергей Шевченко погиб в бою.

Ситуация в Мали

26 июля в районе Тинзауатен (северо-восток Мали, на границе с Алжиром) вооруженные боевики атаковали патруль правительственных войск. По данным властей Мали, 2 военнослужащих армии страны погибли, еще 10 получили ранения. В свою очередь силовикам удалось ликвидировать около 20 террористов, уничтожить их транспортные средства и технику.

Как сообщается в коммюнике, обнародованном Генштабом ВС Мали, подразделения Вооруженных сил республики ведут ожесточенные бои с отрядами террористов в районе Тинзауатен. В документе отмечается, что зона, где идут столкновения, "остается бастионом сосредоточения террористов и контрабандистов всех мастей". Генштаб ВС также призвал мирное население покинуть участки, где находятся террористы, во избежание жертв.

Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов начался в 2012 году. С тех пор страна находится в состоянии кризиса, прежде всего в сфере безопасности и социально-экономического развития.