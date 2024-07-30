В Благовещенске спустили на воду второй "гидрограф" проекта 19910

В воскресенье, 28 июля, на Судостроительном заводе имени Октябрьской революции (Благовещенск) спустили на воду малое гидрографическое судно "Василий Бубнов" проекта 19910.

Как сообщили в пресс-службе верфи, на этой неделе судно отправится на достроечную базу в Приморье для завершения постройки, испытаний и сдачи заказчику.

Спуск на воду малого гидрографического судна "Василий Бубнов" Судостроительной завод имени Октябрьской революции

Суда проекта 19910 стали самым крупным заказом в истории благовещенской верфи. Первый гидрограф данного типа, "Александр Рогоцкий", заложили на заводе в феврале 2016 года, а в начале сентября 2019 года судно вошло в состав Тихоокеанского флота.

Второе судно, "Василий Бубнов", заложили в марте 2020 года. Тогда предполагалось, что оно пополнит ВМФ в 2023 году.

Суда проекта 19910 предназначены для исследований рельефа дна, с их помощью также обслуживают навигационное оборудование, перевозят людей и грузы.

Гидрографическое судно проекта 19910 имеет водоизмещение 1270 тонн, длина корпуса – 59 метров, ширина – 11,4 метра. Ледовый класс Arc4 позволяет двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 см. Дальность плавания – около 3500 миль, автономность – более 25 суток. Экипаж – 22 человека.