Российскому флоту 328 лет: основные направления развития и совершенствования ВМФ России

ЦАМТО, 29 июля. Специальная военная операция (СВО) поставила новые актуальные задачи перед ВМФ России, который в воскресенье, 28 июля, отметил 328-ю годовщину с момента своего создания.

Развернутый материал на тему развития и совершенствования ВМФ России опубликовало 28 июля агентство "РИА Новости". Ниже приведены ключевые выдержки из этого материала.

Как отмечает "РИА Новости", среди новых задач одной из приоритетных является борьба с безэкипажными катерами (БЭК) или морскими дронами.

В июне этого года было представлено три российских безэкипажных катера – "Визир", "Оркан", "БЭК-1000", а также автономный необитаемый аппарат "ММТ-300".

Создан также и многофункциональный безэкипажный катер "Водомерка", предназначенный для разведки и защиты кораблей ВМФ от морских дронов противника, причем этот катер – самый большой среди беспилотных катеров, его длина составляет 10 м.

Бывший главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказывал в январе, что морская авиация ВМФ планирует получить ударные беспилотники "Иноходец" ("Орион") и "Охотник". Он добавил, что боевые возможности противолодочной и морской разведывательной авиации планируется нарастить за счет модернизации существующего парка самолетов, таких как Ту-142МЗ, Ил-38 и вертолетов Ка-27, Ка-31Р, а также создания перспективных противолодочных авиационных комплексов.

На текущий момент совершенствование Военно-морского флота остается одной из приоритетных задач. Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев в июне сообщил, что ВМФ России рассчитывает получить в этом году 12 кораблей и подводных лодок.

В 2023 году ВМФ получил свыше 7,7 тыс. ед. средств поражения, включая крылатые ракеты морского базирования большой дальности "Циркон", "Калибр" и "Уран".

"Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает порядка 9М. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей". Бывший главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов отмечал "РИА Новости", что "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.

Сообщалось также о планах существенного увеличения дальности полета сверхзвуковой крылатой ракеты "Оникс" – ее производитель НПО машиностроения ведет активные работы в этом направлении. Ракеты "Оникс" состоят на вооружении надводных кораблей и подлодок, а также используются в БРК "Бастион", имеющихся в составе всех флотов ВМФ России.

Президент России Владимир Путин в конце 2023 года сообщал, что пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов находятся в разных стадиях строительства. Кроме того, по словам президента, размещен заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути.

Промышленность за 2023 год поставила ВМФ 33 многоцелевых и рейдовых катера, а также судна обеспечения, 11 самолетов и вертолетов морской авиации – дальние противолодочные самолеты, многоцелевые истребители, корабельные транспортно-боевые и противолодочные вертолеты, сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко.

Александр Моисеев отметил, что в этом году планируется завершить испытания малых ракетных кораблей, которые проходят на Балтике и Каспийском море, и принять их в состав ВМФ России.

В сентябре прошлого года два малых ракетных корабля проекта 22800 ("Каракурт") "Удомля" и "Ржев", предназначенные для Тихоокеанского флота, спущены на воду на Амурском судостроительном заводе. МРК этого проекта являются носителями универсального комплекса крылатых ракет вертикального пуска "Калибр", а в перспективе – гиперзвуковых ракет "Циркон". Сергей Шойгу заявлял летом 2023 года, что в состав ВМФ в этом году планируется принять три корабля проекта 22800 "Каракурт".

Свое развитие получило строительство противоминных кораблей проекта 12700 "Александрит": на новейшем тральщике "Лев Чернавин" в декабре был поднят флаг, еще два – "Семен Агафонов" и "Виктор Корнер" – заложили в Петербурге. В конце года ВМФ планируется передать тральщик "Афанасий Иванников". Сейчас в боевом строю ВМФ России находятся уже восемь кораблей данного проекта. В Минобороны сообщили, что на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге строится 5 тральщиков проекта 12700, а с 2025 года Средне-Невский судостроительный завод планирует передавать ВМФ по два таких корабля ежегодно.

Кроме того, в прошлом году состав ВМФ пополнили семь боевых кораблей – фрегат "Адмирал Головко", корветы "Меркурий" и "Резкий", малые ракетные корабли "Циклон" и "Наро-Фоминск", прошедший ремонт сторожевой корабль "Неустрашимый".

В середине июня был спущен на воду корвет проекта 20385 "Проворный", строящийся для Тихоокеанского флота. Его планируется принять в состав ВМФ в 2026 году.

В середине июля завершил заводские ходовые испытания головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, предназначенный для охраны районов морской экономической деятельности и судоходства России в Арктике. Его планируется передать ВМФ до конца года.

Тогда же завершились госиспытания новейшего ледокола "Евпатий Коловрат" (проект 21180М), построенного для Тихоокеанского флота. На минувшей неделе в Петропавловске-Камчатском состоялась церемония подъема Военно-морского флага и прием ледокола "Евпатий Коловрат" в состав ВМФ.

В прошлом году ВМФ получил от промышленности две атомные подводные лодки – стратегическую "Александр III" (проект 955А, "Борей-А") и многоцелевую "Красноярск" (проект 885М, "Ясень-М"). РПКСН "Александр III" стал седьмым кораблем в серии проекта, а многоцелевая "Красноярск" стала четвертой в серии кораблей проекта.

Таким образом, в боевом составе ВМФ к этому моменту уже находятся четыре субмарины проекта "Ясень": АПЛ "Северодвинск" (шифр 885), "Казань" (шифр 885М), "Новосибирск" (шифр 885М) и "Красноярск" (шифр 885М). Все они вооружены ракетами "Оникс" и "Калибр". Идет их перевооружение гиперзвуковыми "Цирконами". Еще четыре АПЛ этого проекта – "Пермь", "Ульяновск", "Воронеж" и "Владивосток" – строятся в Северодвинске на заводе "Севмаш".

В ноябре прошлого года пятая по счету многоцелевая атомная подводная лодка проекта "Ясень" "Архангельск" (шифр 885М) спущена на воду на "Севмаше".

Построенный для Северного флота РПКСН "Князь Пожарский" является четвертой субмариной модернизированного проекта 955А ("Борей-А"). Сегодня на разных стадиях строительства находятся также пятый и шестой серийные "Борей-А" – "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин".

РПКСН "Князь Пожарский" ВМФ рассчитывает получить в этом году. "Архангельск" в этом году должен выйти на ходовые заводские испытания, а его передача ВМФ запланирована также на конец года.

В ноябре 2023 года в состав ВМФ вошла дизель-электрическая подводная лодка "Можайск" проекта 636 "Варшавянка". Это пятая подводная лодка из шести субмарин серии для Тихоокеанского флота. Адмиралтейские верфи продолжают строительство шестой подлодки этого проекта – "Якутск". В настоящее время в составе ВМФ России находится 11 подводных лодок проекта 636, в том числе на Черноморском и Тихоокеанском флотах. Рассматривается вопрос строительства серии для Балтийского и Северного флотов.

При этом строительство модернизированных подлодок проекта 636.3 "Варшавянка" будет продолжено наравне с новыми неатомными субмаринами проекта 677 "Лада".

В этом году первой подводные силы ВМФ пополнила дизель-электрическая подлодка проекта 677 "Кронштадт", построенная на "Адмиралтейских верфях". Ее строили по скорректированному проекту, опираясь на результаты опытной эксплуатации головного корабля – "Санкт-Петербурга". Корабль будет вооружен крылатыми ракетами "Калибр", новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами.

"Адмиралтейские верфи" в этом году также планируют передать Балтфлоту вторую дизельную подлодку проекта 677М ("Лада") – "Великие Луки".

Параллельно поступлению новых субмарин российские конструкторы не прекращают разработки перспективных образцов. Так, Центральное конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" работает над проектом АПЛ будущего "Арктур", которая будет совмещать стратегическую и многоцелевую функции: поражать цели как крылатыми, так и баллистическими ракетами.

Александр Моисеев в интервью "РИА Новости" сообщил, что опытно-конструкторские работы по стратегической атомной подводной лодке 5-го поколения уже начались, сама лодка может появиться в составе ВМФ РФ в начале 2030-х годов. Он отметил, что речь идет о создании как новых атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения, так и многоцелевых подлодок.

В полном объеме материал опубликован 28 июля агентством "РИА Новости".