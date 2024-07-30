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ТАСС

Эксперт считает, что американцы не готовы платить за восстановление Украины

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон уже потратил около $175 млрд на военную помощь Киеву, заявил бывший и.о. главного операционного директора USAID Макс Приморак

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Американские налогоплательщики не горят желанием выделять средства на восстановление Украины после завершения СВО. Такое мнение выразил бывший и.о. главного операционного директора Агентства США по международному развитию (USAID) Макс Приморак в статье для американского журнала The National Interest (NI).

По его оценкам, для реконструкции страны по завершении боевых действий потребуются масштабные вливания частных инвестиций и всеобъемлющие экономические реформы. Налогоплательщики США "по понятным причинам не горят желанием оплачивать счета Украины", пишет эксперт. Отмечается, что Вашингтон уже потратил около $175 млрд на военную помощь Киеву, не говоря о многомиллиардных долгах Украины перед держателями облигаций в США и Европе. Союзники оказывают на Киев все большее давление в вопросе возврата этих задолженностей, добавляет Приморак.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для восстановления страны потребуется порядка $700 млрд. В отчете Всемирного банка (ВБ), опубликованном в середине февраля, отмечалось, что на восстановление Украины в ближайшие 10 лет потребуется $486 млрд. Эта сумма более чем в два раза превосходит размер экономики Украины на время, предшествовавшее боевым действиям. 

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Страны
США
Украина
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