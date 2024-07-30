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ТАСС

Главы QUAD назвали неприемлемыми ядерные угрозы в контексте конфликта на Украине

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Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: Corbis / Getty Images

Австралия, Индия, США и Япония также выразили обеспокоенность гуманитарными последствиями конфликта

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Угрозы применения ядерного оружия в контексте конфликта на Украине неприемлемы, необходимо уважать суверенитет любого государства. Об этом говорится в распространенном МИД Японии совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран - членов Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, QUAD).

"В контексте этой войны [на Украине] мы разделяем мнение о том, что применение или угроза применения ядерного оружия неприемлемы. Мы подчеркиваем важность соблюдения международного права и в соответствии с положениями Устава ООН подтверждаем, что все государства должны воздерживаться от угроз или применения силы с целью нарушения территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любой страны", - указывается в документе.

Главы МИД также выразили обеспокоенность гуманитарными последствиями конфликта на Украине и его влиянием на продовольственную и энергетическую безопасность, особенно развивающихся и наименее развитых государств.

QUAD, куда входят Австралия, Индия, США и Япония, был основан в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и зоне Индийского океана. В ноябре 2017 года четыре страны сформировали коалицию для обеспечения безопасности судоходных маршрутов в АТР. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств QUAD прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года состоялся первый саммит "четверки". 

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