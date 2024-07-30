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Военное обозрение

Ростех: Истребитель Су-57 входит в центральное боевое звено спецоперации наравне с Су-35 и Су-34

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Источник изображения: topwar.ru

Российский истребитель пятого поколения Су-57 активно используется в ходе СВО наравне с истребителем Су-35 и фронтовым бомбардировщиком Су-34. При этом работа над перспективным самолетом продолжается, его функционал расширяется по опыту применения в боевых действиях. Об этом сообщили в «Ростехе».

Су-57 в СВО применяется для решения наиболее сложных задач, он входит в центральное боевое звено спецоперации наравне с Су-34 и Су-35. Как пояснили в «Ростехе», именно сочетание этих трех самолетов позволяет выполнять боевые задачи. Тем не менее работы над самолетом продолжаются, на данный момент его функционал расширяют под задачи СВО. Всех подробностей в госкорпорации не раскрывают, но то, что в состав вооружения Су-57 в скором времени войдут беспилотники, это уже точно.

Новейший истребитель пятого поколения Су-57 способен выполнять задачи в условиях насыщенной ПВО противника за счет повышенных характеристик скрытности и выживаемости. Несмотря на высокие характеристики существующих самолетов, сегодня ОКБ Сухого ведет работы над совершенствованием и расширением функционала под задачи СВО.

- приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что для Су-57 разработаны мини-беспилотники, которые истребитель может нести внутри фюзеляжа или на внешней подвеске и при необходимости применять. Речь идет как об ударных дронах, так и о разведывательных и радиоэлектронной борьбы. Самолет способен управлять группой беспилотников для выполнения боевых задач.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности в ОКБ Сухого. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника. Может воевать в одиночку и в рамках концепции «единого поля».

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