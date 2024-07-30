"Консервный нож" для западного танка: возможности российских боевых модулей

"Бережок" бережет

Боевым модулем называют законченный (зачастую заменяемый) элемент военной техники, который несет вооружение, оптико-электронные приборы, вспомогательное оборудование. Если в нем расположены члены экипажа, его называют боевым отделением. "Бережок", показанный в сюжете телеканала "Звезда", — пример боевого отделения, так как в нем находятся рабочие места командира и наводчика. Отделение разработано тульским Конструкторским бюро приборостроения (КБП) холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" для модернизации боевой машины пехоты БМП-2. Бронемашина создавалась еще в начале 1970-х годов. Вооружение, установленное на первом варианте "королевы пехоты", было на тот момент передовым. Главным калибром является 30-миллиметровая автоматическая пушка, стабилизированная в двух плоскостях и способная оперативно переходить с осколочно-фугасных боеприпасов на бронебойные. Для поражения тяжелобронированной техники разработчики добавили противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Конкурс" — его ракеты могли пробить до 800 мм брони на дистанции 4 км. Имеется и пулемет 7,62 мм.

"Бережок", созданный в КБП в инициативном порядке, дополнительно получил 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГ-30М. Осколочные гранаты предназначены для борьбы с пехотой, укрывшейся в фортификационных сооружениях, на дальности до 1,7 км. ПТРК был заменен на "Корнет" — наиболее совершенный противотанковый ракетный комплекс Вооруженных сил России. Ракета "Корнета" в зависимости от типа способна уничтожать цели на дистанции до 10 км, а ее бронепробиваемость позволяет "вскрыть" броню любого современного танка — даже прикрытую динамической защитой. На модуле размещены две пусковые установки ПТРК с двумя ракетами в каждой. Еще одно важное улучшение — автоматизированная всесуточная система управления огнем (СУО), оснащенная автоматом сопровождения целей.

Комплекс БМП-2М с "Бережком" показал свою эффективность в зоне проведения СВО. Военные, активно применяющие военную технику как днем, так и ночью, отмечают ее высокую огневую мощь и мобильность

Бекхан Оздоев

индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех"

Считается, что все вышеперечисленные новшества почти вчетверо повысили боевые возможности БМП-2 с "Бережком" по сравнению с первоначальным вариантом и обеспечили двукратное превосходство над американской боевой машиной пехоты M2А3 Bradley.

БМП-1АМ "Басурманин" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Новую жизнь получают и еще более возрастные БМП-1, разработанные в середине 1960-х годов. За полтора десятилетия было выпущено около 20 тыс. этих машин, ставших родоначальницами целого класса боевой техники. Однако их пушки с низкой скорострельностью и устаревший противотанковый комплекс "Малютка" не отвечали требованиям современного боя. Решением стала "пересадка" на БМП-1 боевого модуля от современного бронетранспортера БТР-82А. Модернизированная машина, получившая название БМП-1АМ "Басурманин", обзавелась автоматической пушкой калибра 30 мм и противотанковым комплексом "Метис", сохранив пулемет 7,62 мм.

Танк становится "Терминатором"

Еще одним примером модернизации бронемашины заменой боевого отделения является боевая машина поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор-2". Ее разработал концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) на основе танка Т-72 — одного из наиболее массовых в мире основных боевых танков, которому исполнилось больше полувека. Башня заслуженного ветерана танковых войск заменяется на новый боевой модуль. Основная ударная сила "Терминатора-2" — две автоматические пушки калибра 30 мм с впечатляющим боекомплектом 850 снарядов. Их дополняет пулемет ПКТМ 7,62 мм с устройством дистанционного перезаряжания. Помимо этого, на боевом модуле расположены пусковые установки с четырьмя противотанковыми ракетами. Ранний вариант "Терминатора" дополнительно оснащался двумя автоматическими гранатометами. При этом огневая мощь еще увеличивалась, однако экипаж боевой машины вырастал с трех до пяти человек.

БМПТ-72 "Терминатор-2" Источник изображения: © Антон Новодережкин/ ТАСС

Главное назначение "Терминатора" — уничтожение противотанковых средств противника и помощь танкам своих подразделений. Поможет БМПТ и в городском бою благодаря способности высоко поднимать стволы пушек и вести огонь по окнам зданий, в которых могут скрываться гранатометчики.

Боевые машины семейства "Терминатор" успешно воюют в специальной военной операции. По сообщениям Минобороны РФ, БМПТ применяются при штурмах оборонительных позиций противника, помогая плотным огнем автоматических пушек другим бронемашинам.

Пресс-служба УВЗ заявила, что Т-72 стоит на вооружении свыше 50 государств, поэтому подобная модернизация будет для них актуальна.

Калибр растет

Российские оружейники создали широкий арсенал необитаемых дистанционно управляемых боевых модулей (ДУБМ) для перспективной бронетехники с различным набором вооружений. Как правило, они оснащаются автоматической пушкой, пулеметом и противотанковым ракетным комплексом. Пример — боевой модуль "Бумеранг-БМ", вооруженный 30-миллиметровой пушкой, пулеметом 7,62 мм и ПТРК "Корнет". Им вооружаются машины унифицированной платформы "Бумеранг".

БМП К-17 "Бумеранг" с ДУБМ Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

Российскими боевыми модулями заинтересовались оборонные производители из Сербии. Так, на международной выставке вооружений "Партнер-2021", проходившей в Белграде, был представлен сербский бронетранспортер Lazar III с отечественными ДУБМ 32В01 и АУ-220М.

Разрабатываются и ДУБМ с пушкой большего калибра. Так, боевой модуль "Эпоха" оснащен автоматической пушкой калибра 57 мм, а также традиционными пулеметом 7,62 мм и ракетами "Корнета". Важным дополнением является ракетный комплекс "Булат", пусковая установка которого выдвигается из корпуса модуля. Ракеты "Булата" имеют меньший калибр и применяются там, где тяжелой ракеты "Корнета" с высокой бронепробиваемостью будет многовато, например для поражения легкобронированной техники. "Эпоха" устанавливается на новейшие боевые машины пехоты (БМП) Б-19.

БМП-3 с боевым модулем "Эпоха" Источник изображения: © Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Пушкой такого же калибра, но с более длинным стволом оснащен ДУБМ самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО". Самоходка способна поражать воздушные цели (включая сверхзвуковые) на высоте 4,5 км и дальности 6 км. Темп стрельбы 57-миллиметровой пушки "Деривации-ПВО" — 120 выстрелов в минуту.

Боевой модуль "Кинжал" Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

Боевой модуль "Кинжал", предназначенный для установки на перспективную боевую машину пехоты, также оснащен 57-миллиметровой пушкой и дополнительно — противотанковым комплексом со сверхзвуковыми ракетами типа "Атака" и "Хризантема", считающимися одними из самых совершенных для борьбы с тяжелой бронетехникой.

Тяжеловесы

Последние поколения тяжелой российской военной техники оснащаются необитаемыми башнями, которые могут считаться дистанционно управляемыми боевыми модулями. Примером является необитаемая башня перспективного основного боевого танка Т-14 на платформе "Армата". Экипаж танка из трех человек находится в защищенной бронекапсуле и управляет башней дистанционно.

Танк Т-14 "Армата" Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ ТАСС

По информации, представленной на форуме "Армия-2023", основное вооружение башни-модуля — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка с автоматом заряжания (впоследствии может быть заменена на орудие калибра 152 мм). С пушкой спарен пулемет 7,62 мм, а на крыше модуля расположен еще один пулемет такого же калибра с устройством дистанционного перезаряжания на управляемой турели. На модуле расположены оптико-электронный панорамный прицел командира и многоканальный прицел наводчика. Танк имеет комплекс активной защиты, автоматически сбивающий подлетающие к нему боеприпасы противника, автоматическую систему противодействия наведению.

Дистанционно управляется и башня новейшей самоходной артиллерийской установки (САУ) "Коалиция-СВ". Самоходка ведет огонь из длинноствольного орудия калибра 152 мм. Как и в случае с Т-14, экипаж расположен в бронекапсуле, которая изолирована от боекомплекта — при пожаре военнослужащие успеют покинуть машину. Существует возможность удаленного руководства огнем "Коалиции-СВ" с помощью аппаратуры, которая вынесена за пределы боевой машины — например, из отдельно расположенного мобильного пункта управления. Автоматическое заряжание орудия усложняет картузный метательный заряд, набираемый в зависимости от дальности предполагаемого выстрела из отдельных цилиндрических пороховых модулей (картузов). Но и с этой задачей справляется автоматика.

В декабре 2023 года источник ТАСС, близкий к Минобороны РФ, сообщил, что "Коалиция-СВ" уже применялась в специальной военной операции.

Виктор Бодров