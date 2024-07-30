История взлета: ОКБ Сухого исполнилось 85 лет

Коллектив опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого за свою историю разработал более 100 типов самолетов, включая истребители, не пропустив ни одного поколения машин. Самолеты семейства "Су" закрывают весь комплекс задач в зоне спецоперации. А самые современные машины — истребители пятого поколения Су-57 — превращаются в интеллектуальные комплексы, которые снимают с пилота часть рутинных задач. В день 85-летия бюро ТАСС обобщил главные разработки конструкторского бюро и выяснил, как проектируют самолеты сегодня, в эпоху искусственного интеллекта и суперкомпьютеров.

История ОКБ Сухого начинается с официального документа — 29 июля 1939 года Совет народных комиссаров СССР издал постановление о его создании. Это стало одной из ключевых мер по развитию авиационной промышленности страны накануне Второй мировой войны. Павел Осипович Сухой, будучи уже признанным и опытным авиаконструктором, был назначен руководителем нового конструкторского бюро (тогда еще не носившего его имя), обосновавшегося на базе завода №135 в Химках.

Сухой, родившийся в 1895 году, прошел путь от ученика гимназии в Гомеле до студента Императорского московского технического училища, где его научным руководителем был сам Николай Жуковский, знаменитый "отец русской авиации". Работая сначала в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) под началом другого именитого авиаконструктора, Андрея Туполева, Сухой руководил созданием первого советского цельнометаллического истребителя И-4. Его новаторский подход и успешные проекты привели к дальнейшему росту карьеры и формированию собственного КБ.

С первых дней существования ОКБ Сухого ставило перед собой амбициозные цели. Одним из первых крупных проектов стал разведчик-бомбардировщик Су-2, который использовался на фронтах Великой Отечественной войны. Затем последовал штурмовик Су-6, который, несмотря на небольшое количество произведенных единиц, получил высокие отзывы за свои боевые характеристики. Эти проекты помогли бюро Сухого завоевать репутацию и получить доверие со стороны государства и военных.

ОКБ Сухого является ведущей отечественной авиационной школой, известной не только в России, но и во всем мире. Самолеты марки "Су" — это бренд, воплощающий мощь и качество российской авиации. За 85 лет работы в ОКБ было создано более 100 типов самолетов, в том числе с прорывными характеристиками

Сергей Чемезов

гендиректор госкорпорации "Ростех"

С рациональной степенью риска

Каждая новая разработка ОКБ Сухого становилась событием в отечественном и почти всегда — в мировом авиастроении. Как подчеркивают в ОКБ Сухого, коллектив бюро с момента его создания прошел все поколения самолетов различного назначения, не пропустив при этом ни одного поколения истребителей. "Это всегда были и есть машины на грани технического развития, с рациональной степенью риска, позволяющей доводить их до серийного производства и обеспечивать обороноспособность Родины", — подчеркивают в ОКБ Сухого.

Можно выделить пять ключевых самолетов разработки ОКБ.

Су-2 — первый серийный самолет под маркой "Су", ставший основным легким бомбардировщиком в годы Великой Отечественной Войны. Разработанный как многоцелевой самолет в рамках проекта "Сталинское задание" (СЗ), Су-2 с двигателем М-62 мощностью 1000 л.с. продемонстрировал высокие летные характеристики и универсальность.

Истребитель Су-17 Источник изображения: © Р.Шагаев/ ТАСС

Су-17 — первый советский истребитель, появившийся в 1966 году, с изменяемой геометрией крыла, что повысило его маневренность и эффективность. Су-17 оснащался двигателем АЛ-21Ф-3, что позволяло ему развивать максимальную скорость до 2,1 Маха и совершать полеты на дальность до 2 250 км.

Штурмовик Су-25 Источник изображения: © ТАСС

Су-25 — легендарный штурмовик, который с 1981 года отлично выполняет задачи поддержки сухопутных войск. Знаменит своей живучестью и эффективностью. Впервые был применен бронированный корпус для защиты пилота и ключевых систем самолета. Су-25 стал первым советским штурмовиком, оборудованным системой автоматического управления при полетах на малых высотах с огибанием рельефа местности.

Су-27 — многоцелевой истребитель, один из главных и узнаваемых символов отечественной авиации. С 1977 года было построено свыше 1 600 машин этого типа, а высокий модернизационный потенциал, заложенный при создании Су-27, позволил разработать на его базе многочисленные модификации, установившие 59 мировых рекордов.

Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения, поступивший на вооружение в 2020 году, стал заметным скачком вперед в авиации. Су-57 был первым в России самолетом, разработанным с применением технологий снижения заметности ("стелс"), что значительно уменьшило его радиолокационную сигнатуру. Кроме того, Су-57 оснащен новейшей цифровой системой управления полетом, а двигатели с отклоняемым вектором тяги делают самолет сверхманевренным.

По информации, предоставленной ТАСС в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сегодня в спецоперации участвует несколько типов самолетов разработки ОКБ Сухого. Машины марки "Су" сегодня закрывают весь комплекс задач. Центральное боевое звено образовывают истребители-бомбардировщики Су-34, "рабочие лошадки" СВО. Часто прикрывающие их Су-35 и Су-57 играют роль инструмента для наиболее сложных задач в условиях насыщенной противовоздушной обороны противника. "Именно совместное применение этих трех типов самолетов позволяет комплексно отвечать на возникающие угрозы. <...> Несмотря на высокие характеристики существующих самолетов, сегодня ОКБ Сухого ведет работы над совершенствованием и расширением их функционала под задачи СВО", — подчеркивают в корпорации.

Будущее истребительной авиации

Флагман ОКБ Сухого — многофункциональный истребитель Су-57, предназначенный для выполнения задач в условиях современных воздушных сражений. Она имеет крайне низкую радиолокационную заметность благодаря специальной форме фюзеляжа и использованию композитных материалов, а также интегрированным внутренним отсекам для вооружения.

"Сегодня работа конструкторов продолжается: модернизируются существующие авиационные комплексы, хорошо зарекомендовавшие себя в боевых действиях, ведутся новые разработки. Будущее нашей авиации создается в стенах ОКБ — тяжелый беспилотник "Охотник", перспективный однодвигательный самолет "Чекмейт", гражданский беспилотник вертикального взлета и посадки. Развивается программа истребителя пятого поколения Су-57, расширяется спектр его вооружения, в состав которого включаются беспилотники. Сложившаяся геополитическая обстановка ставит перед "суховцами" новые вызовы и задачи, с которыми они, без сомнения, успешно справятся", — сообщил ТАСС Чемезов.

Перспективный однодвигательный истребитель "Чекмейт" Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Истребитель оснащен многочисленными сенсорами и системами, обеспечивающими всепогодное боевое применение. В состав его оборудования входят оптико-электронные прицельные системы, инфракрасные датчики и системы радиоэлектронной борьбы. Радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой позволяет одновременно захватывать и атаковать несколько целей. Самолет способен развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость без использования форсажа, а двигатели с управляемым вектором тяги позволяют ему выполнять самые сложные маневры, например "кобру Пугачева".

Су-57 оборудован интегрированной системой управления на основе искусственного интеллекта, что помогает пилоту в боевой обстановке. Комбинированные системы управления самолетом и оружием делают его более эффективным и безопасным в использовании.

Истребитель Су-57 Источник изображения: © Марина Лысцева/ ТАСС

"Безусловно, Су-57 на сегодняшний день — это самый лучший самолет, несмотря на то, что есть великолепные Су-30 и Су-35. Но это диалектика времени: каждая последующая машина должна быть, естественно, лучше, лучше и лучше. Это же не шаг в сторону, это — шаг вперед, и поэтому он будет лучше", — делится мнением о машине Герой России, заслуженный летчик-испытатель РФ Сергей Богдан.

Цифровые двойники и искусственный интеллект в деятельности

ОКБ Сухого — лидер применения компьютерных технологий еще с 1970-х годов. Тогда Павел Сухой подписал с основателем и первым директором Вычислительного центра Академии наук СССР Анатолием Дородницыным соглашение о сотрудничестве — с этого началось создание первой отечественной системы автоматизированного проектирования самолетов. В результате сегодня суперкомпьютерные технологии в ОКБ используются практически на всех этапах проектирования: рассчитываются будущие характеристики самолетов, моделируют такие испытания, которые невозможно провести на натурных образцах, а также исследуется совместная работа всех систем крылатых машин.

Математические модели — "цифровые двойники" самолетов — сокращают время этапа опытно-конструкторских работ на 10–20%.

Что касается искусственного интеллекта, то в авиации этот термин пока используют аккуратно, ограничиваясь формулировкой "технологии искусственного интеллекта". Задачи интеллектуальной поддержки летчика впервые были детализированы при разработке Су-35, хотя ее элементы уже присутствовали на самолетах предыдущих поколений. К такой поддержке относится автоматическое решение задач в динамически меняющейся обстановке. Это, к примеру, выдача летчику рекомендаций по применению средств поражения, при групповых действиях, во время преодоления системы противовоздушной обороны противника. Кроме того, интеллектуальные системы могут переконфигурировать работу бортовых комплексов при отказе отдельных элементов. Все это повышает боевые свойства машины и снижает интеллектуальную и информационную нагрузку на летчика.

Многие задачи, которые ложатся на интеллектуальные системы самолета, должны решаться при некоторой неопределенности входных данных — тактических, навигационных и внутренних технических. Например, это касается распознавания объектов.

"Работа ОКБ Сухого над новыми проектами никогда не прекращается. Создание и развитие авиационного комплекса 5-го поколения Су-57, новые направления беспилотных систем, новые технологии, новые рыночные ниши и новые конструкции. Фактически, передовые решения и технологии, созданные в ОКБ Сухого, не только определяют облик и возможности новых самолетов. Они во многом формируют сами критерии, по которым во всем мире летательные аппараты относят к новым поколениям военной авиационной техники", — сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Георгий Султанов, Алексей Гаврелюк