Греция подписала соглашение на поставку 20 истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 29 июля. Правительство Греции 25 июля подписало письмо с предложением и принятием предложения (LOA) на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 20 истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Соглашение включает опцион на поставку 20 дополнительных самолетов.

По данным Armyrecognition.com, соглашение стоимостью 3,47 млрд. евро предусматривает закупку 20 самолетов F-35A, двух дополнительных двигателей, четырех тренажеров, обучение личного состава. Сумма не включает вооружение, которое будет приобретено по отдельным соглашениям.

Таким образом, Греция официально присоединилась к международной программе F-35. Подписав письмо, Греция стала 19-й страной, присоединившейся к программе F-35. Она также стала еще одной европейской страной, заключившей контракт после Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Швейцарии и Великобритании. К 2030-м годам более 600 истребителей F-35 будут совместно применяться ВВС в европейских странах, включая две полные эскадрильи F-35 ВВС США, размещенные на авиабазе ВВС Великобритании "Лейкенхит".

На сегодняшний день F-35 применяются с 32 баз по всему миру, 10 стран эксплуатируют самолеты на своей территории. В эксплуатации находится около 1000 самолетов, налет которых превышает 860 тыс. часов.

Недавно Lockheed Martin возобновила поставки новых F-35 после годичного перерыва. Пентагон прекратил поставки, пока компания работала над сертификацией последней технической конфигурации истребителя. 19 июля представители МО США изменили свою позицию из-за опасений по поводу повреждения хранящихся самолетов и ограничений на обучение пилотов. Теперь Lockheed Martin планирует одновременно поставлять хранившиеся (с внесением модификаций) и новые F-35. По данным компании, на поставки самолетов с хранения уйдет около 12-18 месяцев. Компания рассчитывает вскоре увеличить темпы поставки до 20 самолетов в месяц, включая семь с хранения и 13 новых.

Как сообщал ЦАМТО, обсуждение возможности закупки около 20 самолетов F-35A премьер-министр Греции К.Мицотакис инициировал в ходе визита в США в январе 2020 года. Самолеты предназначены для замены устаревших F-4 и Мираж-2000 ВВС Греции.

Командование ВВС Греции рассчитывает, что первая партия истребителей F-35A будет поставлена в 2028 году. Первоначально до 2030 года они будут применяться для обучения в США. Все заказанные самолеты будут поставлены Греции до 2033 года.

В январе 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Греции в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 40 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой, сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 8,6 млрд. долл.

В июле 2024 года планы приобретения 20 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" одобрила комиссия по вооружениям парламента Греции. Срок действия представленного парламенту письма с предложением и принятием предложения, которое включает поставку самолетов, услуг обучения, поддержки, создание инфраструктуры и т.д., истекает в последнюю неделю июля. Недавно закупку одобрил правительственный совет по иностранным делам и обороне (KYSEA). Получение одобрения позволило Министерству обороны подписать письмо и запустить процесс заключения контракта с Lockheed Martin Министерством обороны США.