Чему западные лидеры могут поучиться у миротворческой миссии Виктора Орбана (The American Conservative, США)

ТАС: ЕС необходимо сократить разрыв в коммуникациях с Россией и Китаем

Визиты премьера Венгрии в Россию и Китай вызвали резкое осуждение в ЕС, пишет ТАС. Но западным лидерам стоит извлечь несколько важных уроков из его миротворческой миссии, один из которых — сокращение разрыва в коммуникациях с Россией и Китаем, считает автор статьи.

Джулиан Фишер (Julian Fisher)

Между НАТО и Россией, с одной стороны, и Китаем, с другой, образовался разрыв в коммуникации.

Недавний саммит НАТО в Вашингтоне был созван, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину альянса и обсудить обостряющиеся во всем мире проблемы. Несмотря на постоянно растущие международные политические ставки, суть итоговой декларации саммита не сильно отличается от предыдущих коммюнике: Украина станет членом НАТО в какой-то неопределенный момент в будущем. Сам саммит в конечном итоге не оказался знаковым событием, внимание привлекли лишь некоторые его эпизоды.

Как и ожидалось, тема американской внутренней политики заняла на саммите видное место. После провального выступления Байдена на первых дебатах и ​​жесткого новостного дискурса, нацеленного на его возраст, когнитивные способности президента США снова стали вызывать вопросы, когда во время пресс-конференции НАТО он представил лидера Украины Зеленского как "президента Путина". С тех пор Байден прекратил свои попытки переизбраться. Но не только его ляпы омрачили ход натовского форума в Вашингтоне.

За несколько недель до саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился на Украину и в Россию, чтобы пообщаться с главами враждующих государств лицом к лицу. В довершение всего, за день до форума НАТО Орбан встретился еще и с Си Цзиньпином в Пекине.

Турне Орбана привлекло большое внимание участников Вашингтонского саммита. Дипломатическая поездка премьера Венгрии в Россию подверглась критике в СМИ и осуждению в ЕС. Несмотря на негативное освещение действий Орбана, краткий отчет о его миротворческой миссии содержит несколько идей, на которые стоит обратить внимание.

В отчете венгерского премьера констатируется, что "напряженность вокруг Украины не снизится, и Москва и Киев не начнут искать выход из конфликта без значительного внешнего вмешательства". Орбан основывает это наблюдение на своих беседах с Путиным и Зеленским, "ни один из которых не хочет выдвигать инициативы по прекращению огня или мирным переговорам".

Далее в отчете говорится, что США слишком заняты президентскими выборами, чтобы обеспечить необходимое внешнее участие, ориентированное на мир на Украине. Если мирное урегулирование и может быть достигнуто в ближайшем будущем, его инициатива должна исходить извне, что потребует участия Китая и Турции. Это трезвая оценка, и западным лидерам было бы непростительно игнорировать ее.

В интервью вскоре после беседы с президентом России Орбан подчеркнул, что последняя встреча между Путиным и одним из западных лидеров состоялась более двух лет назад, когда канцлер Австрии отправился в Россию, чтобы обсудить с Путиным действия России в украинском конфликте. Проводя встречи с Зеленским и Путиным подряд, Орбан пытался держать руку на пульсе и закрыть коммуникационный разрыв между Россией и Западом.

Кроме того, встретившись с Си, Орбан, возможно, был единственным главой государства-члена НАТО, который адекватно подготовился к обсуждению вопросов, поднятых на саммите в Вашингтоне, и проинформировал о них своих коллег.

Этот внешнеполитический тур Орбана важен еще по одной причине. 1 июля Венгрия приняла председательство в Европейском совете, функции по которому она будет исполнять до конца года. И Будапешт может попытаться использовать свой председательский статус, чтобы придать вес переговорам Орбана с иностранными лидерами.

Вот почему Орбана обвиняют в нарушении основополагающих договоров ЕС. Именно поэтому Европейская комиссия рекомендовала своим министрам-комиссарам направлять на министерские встречи, организуемые в Будапеште, только официальных лиц более низкого ранга. Такие меры направлены на то, чтобы обозначить Орбану пренебрежение со стороны ЕС и предотвратить его дальнейшие миротворческие миссии, а также снизить то внимание, которое они получают.

Структура бюрократии Евросоюза не позволяет Венгрии даже в период своего председательства существенно влиять на внешнюю политику ЕС, которая является сферой деятельности Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности. Занимающий этот пост с 2019 года Жозеп Боррель утверждает, что Венгрия не получала от ЕС мандата на ведение дипломатии и что официальная позиция ЕС в отношении России "исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным".

Однако Виктор Орбан может играть в игру "общественного восприятия" и опираться на свои отношения с бывшим президентом Трампом, с которым Орбан встречался вскоре после саммита НАТО. Трамп похвалил Орбана в своей речи на национальном съезде республиканской партии. То, что Венгрия могла бы гипотетически сделать во время своего председательства в Европейском совете, меркнет по сравнению с тем, что будет стремиться сделать дружественный Орбану Белый дом Трампа в отношении конфликта на Украине в январе 2025 года. Это вызывает смятение среди членов НАТО, но этого бы не произошло, если бы Европа и альянс проявили бы более разумный подход и вернули на стол дипломатию вокруг ситуации на Украине.

Регулярные консультации между западными лидерами и их противниками возможны и необходимы. Если же большинство этих лидеров считают, что Виктору Орбану нельзя доверять, то решение состоит в том, чтобы позаимствовать эту страницу из его политической повестки и отправиться в Москву. Тогда его миротворческая миссия станет излишней благодаря их собственным согласованным дипломатическим усилиям.