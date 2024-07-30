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Газета.ru

Колонна ЧВК "Вагнер" попала в засаду туарегов в Мали. Речь может идти о десятках погибших

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Источник изображения: Телеграм-канал "Военный Осведомитель"

Туареги-исламисты в Мали разбили колонну ЧВК "Вагнер", десятки погибших

Колонна ЧВК "Вагнер" попала в засаду туарегов в Мали и была разбита. По неподтвержденным данным, могли погибнуть от 20 до 50 человек, также есть пленные. Среди погибших оказался автор популярного Telegram-канала Grey Zone.

Колонна бойцов ЧВК «Вагнер» попала в засаду туарегов в Мали. По информации связанных с «вагнеровцами» медиаресурсов и военкоров, погибло от 20 до 50 человек. Среди погибших оказался автор известного Telegram-канала Grey Zone (540 тыс. подписчиков).

Туареги - воинственное африканское племя, которое уже более века ведет борьбу за создание независимого государства. Французы разделили их территории между своими колониями: Мали, Нигером, Марокко и Алжиром. Племя пытается добиться своей государственности. Вооруженный конфликт между властями Мали и группировками экстремистов и сепаратистов начался в 2012 году. С тех пор страна находится в состоянии кризиса, прежде всего в сфере безопасности и социально-экономического развития.

Среди туарегов есть и радикальные исламисты. Ответственность за нападение на колонну ЧВК «Вагнер», которая действует на стороне правительственных сил с 2021 года, взяла джихадистская группировка «Аль-Каида в Исламском Магрибе» ("Аль-Каида" - террористическая организация, запрещенная в России), сообщает Baza.

Туареги атаковали «Вагнера» во время совместной операции ЧВК с малийской правительственной армией. В ходе боя подбиты несколько единиц техники и вертолет Ми-24, который прикрывал группу.

На видео, которое распространили туареги, видны подбитые боевые машины, десятки трупов и пленные.

О разгроме колонны сообщает и AFP со ссылкой на представителя туарегов-сепаратистов. Бывший сотрудник миссии ООН в городе Кидаль на севере Мали заявил агентству, что 15 «вагнеровцов» были убиты либо взяты в плен после трехдневного боя. Участник сепаратистского движения туарегов Мосса Аг Инзома сказал AFP, что речь идет о «многих десятках» убитых и взятых в плен наемников российской ЧВК.

Среди погибших оказался автор Telegram-канала Grey Zone с позывным «Белый» (по данным провоенных Telegram-каналов, это 31-летний уроженец Липецкой области Никита Федянин, он связан с ФСБ). Сообщения в его канале не появляются с 23 июля. В Telegram впервые появилось его фото.

Источник изображения: Telegram


Помимо Федянина в Мали мог погибнуть известный командир «Вагнера» Антон Елизаров ("Лотос"), который руководил наступлением на Соледар и Бахмут. Однако по данным военного эксперта Бориса Рожина, "Лотос" захвачен в плен.

«Боевики напали под покровом песчаной бури, достигнув тактической внезапности. Также существенное кол-во правительственных солдат и несколько бойцов «Вагнера» попали в плен. Среди пленных был небезызвестный «Лотос», но его уже обменяли обратно», - поделился Рожин.

Журналистка Анастасия Кашеварова сообщила в своем Telegram-канале, что к гибели колонны ЧВК «Вагнер» в Мали причастен Герой России.

«У этой фатальности есть имя и фамилия, и известный позывной, и даже звезда Героя России. Везде у нас фатальные ошибки», - поделилась Кашеварова.

Политолог Игорь Дмитриев сообщил, что операция проводилась в пустыне на севере Мали. По его словам, обычно в таких случаях туареги уходят в Алжир, но на этот раз их заблокировали с помощью авиации, которая, однако, не смогла эффективно действовать из-за песчаной бури. Туареги воспользовались ситуацией, отрезали одну из колонн и контратаковали.

В настоящее время подразделения ВС Мали ведут «ожесточенные бои» с отрядами террористов в районе Тинзауатен (северо-восток страны, на границе с Алжиром). Об этом говорится в коммюнике, обнародованном генштабом. Как передает ТАСС, в документе отмечается, что зона, где идут столкновения, «остается бастионом сосредоточения террористов и контрабандистов всех мастей».

25 июля в районе Тинзауатен вооруженные боевики атаковали патруль правительственных войск. По данным властей Мали, двое военнослужащих армии Мали погибли, еще 10 получили ранения. Силовики ликвидировали около 20 боевиков.

Туареги в ответ заявили, что за два дня боев у границы с Алжиром они убили и ранили десятки солдат и наемников «Вагнера».


Дмитрий Шумов

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