Автократы по соседству (National Review, США)

NR: Россия наращивает присутствие в Латинской Америке

Россия наращивает присутствие в Латинской Америке, и это беспокоит США, пишет National Review. Аналитики предупреждают: Вашингтон может безвозвратно потерять влияние в этом регионе.

Эрнан Альберро (Hernan Alberro)

В стратегических интересах США и всего демократического мира уделять больше внимания Латинской Америке — пока не стало слишком поздно.

В первой половине июля в Вашингтоне состоялись два важных события: саммит НАТО и Неделя порабощенных народов. Оба они были посвящены российской спецоперации на Украине и тому, как Путин, Китай, Иран и Северная Корея продвигают многополярный мировой порядок. Не надо объяснять, что все взгляды были обращены на восток. Однако у США есть веские причины уделять внимание собственным окрестностям. В конце концов, если Россия, Иран и Китай сосредоточились на западном полушарии, то и мы не должны отставать.

Спустя два года после начала масштабной спецоперации на Украине Путин начал развернул кампанию влияния в Латинской Америке. Это четко подытожила старший научный сотрудник Атлантического совета Ирия Пуйоса: “Россия вмешивается в дела Латинской Америки, поддерживая недемократические левые правительства и пестуя альянсы с самыми радикальными политическими кругами континента. Но, прежде всего, режим Путина стремится согласовать политические интересы и конфликты стран региона со своей риторикой о многополярном мире, благодаря чему Россия, режим заведомо нелиберальный, становится бесспорным лидером международной геополитики”.

В дополнение этих дипломатических усилий пропагандистское крыло Кремля всячески насаждает образ Вашингтона как основополагающей причины всех бед Латинской Америки — и это работает.

Такие страны, как Куба с ее историческими связями с Москвой, получающая обширные российские нефтяные инвестиции Венесуэла, а также Никарагуа стали стратегическими союзниками Путина как в военном плане, так и в распространении пророссийских идеологических штампов. В новом докладе Центра стратегических и международных исследований звучит предостережение, что размещение кораблей и подводных лодок Кремля в Карибском море следует рассматривать как “взвешенный ответ на недавнее разрешение стран НАТО Украине бить по целям на российской территории поставленным Западом оружием”.

В то же время Китай, важнейший союзник России, стал главным торговым партнером Южной Америки, крупным источником прямых иностранных инвестиций и ключевым кредитором энергетических и инфраструктурных проектов региона. Китай вкладывает значительные средства в космический сектор Латинской Америки и активно развивает военные связи со многими странами региона — особенно с Венесуэлой. Профессор Военного колледжа армии США Эван Эллис отмечает, что китайско-латиноамериканские партнерства укрепляют авторитарные правительства западного полушария, где Пекин стал “заинтересованным партнером” в попытках посеять рознь и распри на задворках Вашингтона.

Один из тревожных плодов этого партнерства — сообщение о четырех “активных объектах на Кубе, выявленных новыми спутниковыми снимками и пригодных для операций электронного наблюдения”. По-видимому, именно с их помощью Китай шпионит за США.

Свое присутствие в западном полушарии усиливает даже Иран. В ходе поездки в июне 2023 года в Никарагуа, Венесуэлу и на Кубу тогдашний президент Эбрахим Раиси подчеркнул заинтересованность в расширении стратегических партнерств Ирана в Латинской Америке. “Мы хотим расширить и углубить наши отношения в политике, экономике, культуре и других областях, особенно в области науки и технологий”, — сказал он после встречи с никарагуанским коллегой Даниэлем Ортегой.

В ходе того же политического турне Иран подписал договор с президентом Боливии социалистом Луисом Арсе об усилении двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности. Оно позволяет использовать иранские беспилотники для “патрулирования границ” латиноамериканской страны, а это повод для беспокойства в Вашингтоне.

Увы, это лишь некоторые примеры возросшей активности авторитарных режимов с Востока, вознамерившихся расшатать мир и демократию на задворках Америки. Посему в стратегических интересах США и демократического мира уделять Латинской Америке больше внимания — пока не стало слишком поздно.