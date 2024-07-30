Войти
Известия.ru

Командир расчета гаубицы «Мста-Б» рассказал об уничтожении очередного танка Abrams

142
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Бойцы группировки войск «Центр» смогли уничтожить очередной танк Abrams в зоне спецоперации. Командир расчета гаубицы «Мста-Б» с позывным Восьмой рассказал «Известиям» в воскресенье, 28 июля, о том, как удалось поразить технику противника.


По словам военнослужащего, танк американского производства увяз в грязи, поскольку был не предназначен для ведения боевых действий в таких условиях. Его заметила российская разведка.

«Мы его нашли. Нашли по причине того, что он не может ездить по нашим дорогам. Он застрял в грязи, утонул. Наша разведка его заметила, дала цель. Мы выехали на огневую, встали, зарядили [высокоточный боеприпас]«Краснополь», сделали выстрел, передали данные. Нам сказали — отработали хорошо», — рассказал Восьмой корреспонденту «Известий» Дмитрию Астраханю.

Военнослужащий поделился, что сначала они с бойцами даже подумали, что промахнулись. Но после командование вышло на связь и еще раз подтвердило поражение цели.

«Поразили цель. Расчет Abrams — никто не спасся. Все остались там в боевой машине своей», — заключил он.

Ранее, 25 июля, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении еще одного танка Abrams в зоне проведения специальной военной операции российскими военными. Были также ликвидированы до 410 военнослужащих, два пикапа, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», 100-миллиметровая пушка МТ-12 «Рапира».


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Краснополь
Мста-Б
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
24.07.2024
ВС России уничтожили танк Abrams в зоне спецоперации
08.07.2024
MWM указал на испорченную репутацию танков Abrams из-за их уничтожения военными РФ
08.03.2024
В Минобороны сообщили об уничтожении Abrams экипажем танка Т-72Б3
16.03.2022
«Не допустить гибели мирных жителей и нейтрализовать противника»
15.12.2020
"Шансов на успех мало": на чем Киев хочет въехать в Донбасс
27.04.2020
Запад пытается догнать Россию на танках
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 01:02
  • 3013
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.07 00:30
  • 5
Возможность отмены Москвой моратория на размещение РСМД - реакция на действия Вашингтона, отмечает помощник президента Патрушев
  • 30.07 00:14
  • 0
О действиях Запада (в частности, Британии) "против" России.
  • 29.07 22:55
  • 1346
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.07 22:31
  • 0
О ДРСМД, и его последствиях.
  • 29.07 18:12
  • 7
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 29.07 17:32
  • 6
В России создали комплекс охоты за операторами дронов ВСУ
  • 29.07 10:45
  • 2
«Пять лет и огромные потери»: Британский генерал дал «прогноз» по срокам «захвата» ВС России всей территории новых регионов
  • 29.07 10:17
  • 1
Лавров: планы разместить ракеты вокруг России были у США и до СВО
  • 29.07 09:58
  • 1
День ВМФ: спецоперация ставит новые актуальные задачи
  • 29.07 08:53
  • 0
Одиозный проект Биби
  • 29.07 04:50
  • 56
Психотронное оружие. Факты. Описание. Применение. Генерал-майор ФСБ Борис Ратников.
  • 29.07 04:04
  • 547
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.07 00:24
  • 1
США интегрируют украинскую разработку в свою ПВО
  • 28.07 23:49
  • 1
Армения стала крупнейшим импортером оружия из Индии