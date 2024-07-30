Бойцы группировки войск «Центр» смогли уничтожить очередной танк Abrams в зоне спецоперации. Командир расчета гаубицы «Мста-Б» с позывным Восьмой рассказал «Известиям» в воскресенье, 28 июля, о том, как удалось поразить технику противника.

По словам военнослужащего, танк американского производства увяз в грязи, поскольку был не предназначен для ведения боевых действий в таких условиях. Его заметила российская разведка.

«Мы его нашли. Нашли по причине того, что он не может ездить по нашим дорогам. Он застрял в грязи, утонул. Наша разведка его заметила, дала цель. Мы выехали на огневую, встали, зарядили [высокоточный боеприпас]«Краснополь», сделали выстрел, передали данные. Нам сказали — отработали хорошо», — рассказал Восьмой корреспонденту «Известий» Дмитрию Астраханю.

Военнослужащий поделился, что сначала они с бойцами даже подумали, что промахнулись. Но после командование вышло на связь и еще раз подтвердило поражение цели.

«Поразили цель. Расчет Abrams — никто не спасся. Все остались там в боевой машине своей», — заключил он.

Ранее, 25 июля, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении еще одного танка Abrams в зоне проведения специальной военной операции российскими военными. Были также ликвидированы до 410 военнослужащих, два пикапа, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», 100-миллиметровая пушка МТ-12 «Рапира».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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