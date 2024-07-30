"Долго охотились". Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams

Артиллеристы уничтожили очередной танк Abrams на Авдеевском направлении

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении СВО, сообщило в понедельник Минобороны.

"Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" высокоточным боеприпасом "Краснополь" уничтожили танк американского производства M1 "Абрамс" ВСУ на Авдеевском направлении", — говорится в заявлении.

Получив координаты цели от расчета БПЛА, военнослужащие навели боевую машину на цель и точным попаданием корректируемого боеприпаса уничтожили танк, уточнило Минобороны. Корректировку огня и контроль поражения цели выполняли расчеты БПЛА "Орлан-30". После уничтожения цели военнослужащие оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже.

"Мы долго за ним (за танком — Прим. ред.) охотились, и все-таки мы его нашли. Нашли по той причине, что он не может ездить по нашим дорогам — он застрял в грязи просто, утонул", — рассказал командир самоходки с позывным "Восьмой".

Он уточнил, что никто из находившихся в танке не спасся. "Они ничего не успели, они пытались выезжать, буксовали, вправо-влево она (боевая машина — Прим. ред.) не выехала, потому что не предназначены их машины здесь ездить", — заключил военнослужащий.

Артиллерийские расчеты с первого дня спецоперации выполняют широкий спектр огневых задач, таких как поражение районов сосредоточения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов, прикрытие действий сухопутных войск и ведение контрбатарейной борьбы.

США согласились отправить на Украину танки Abrams в январе 2023 года, после многомесячной кампании, во время которой киевский режим утверждал, что эти машины жизненно важны для прорыва российскую обороны.

Но на поле боя американские танки появились только в начала этого года и на ситуацию повлиять никак не смогли. Вскоре западные СМИ сообщили, что Украина перестала применять Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми.