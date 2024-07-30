Экс-офицер СБУ назвал вторжения ГУР в Россию пропагандистской акцией

Самолет для снабжения диверсионно-разведывательных групп ГУР МО Украины на территории России средствами поражения, а также нанесения ударов посредством сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Стоп-кадр видео.

Экс-офицер СБУ: вторжения ГУР в Россию не имеют никакого военного смысла

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вторжения подразделений Главного управления разведки Украины на российскую территорию – это чисто пропагандистские акции, которые не имеют никакого военного и тактического смысла, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

"Характерная особенность операции в марте (на границе Белгородчины, - ред.), это то, что она проводилась только силами ГУРа. Никакие танковые механизированные бригады ВСУ в ней не участвовали, то есть это была чистая операция ГУР. И ГУР для нее задействовало свой иностранный легион, части спецназа свои, и батальоны ГУР, которые сейчас сформированы в большом количестве - типа "Кракен", "Артан", "Братство", "Сонечко" ("Солнышко")", - рассказал Прозоров.

Вооруженные силы Украины, не относящиеся к ГУР, не привлекались именно потому, что не было задачи достичь какого-то военного успеха – ставилась задача только создать медийную картинку, что и является одной из задач ГУР.

"Даже пленные украинские военнослужащие, которые участвовали в этой операции, они говорят, что мы постоянно, вот эти вот подразделения - "Братство", "Кракен", "Артан" - постоянно участвуем в каких-то медийных операциях, в которых несем колоссальные потери", - рассказал Прозоров.

В частности, он беседовал с одним из украинских пленных, который был участником высадки на крымский мыс Тарханкут в 2023 году.

"Всю их группу там расстреляли. Они шли туда исключительно, чтобы воткнуть флаг и записать видео, а группу реально встретили наши пограничники, там местные жители, группа понесла там серьезные потери. Чисто медийная операция. Я его спрашиваю, ну, ты хоть понимаешь, что у вас на убой отправляли? Он такой, ну да, понимаю, ну, что ж, это приказ", - рассказал Прозоров.

По его оценке, атака на пограничное село Козинки в марте 2024 года также была чисто медийной операцией.

"Это чисто медийная операция накануне выборов президента России. Они даже не скрывают, что им про это даже говорили командиры: "наша задача зайти туда, поднять флаги, везде вывесить флаги", - рассказал Прозоров.

Он отметил также, что у каждого из нападавших боевиков были нашлемные камеры Go Pro, чего обычно не бывает в обычных боевых действиях.

"То есть больше, чем в обычных боевых действиях, в разы больше. Потому что им нужна была такая яркая медийная картинка. Поэтому это медийная операция, которыми, как известно, славится как раз ГУР", - рассказал Прозоров.

В марте украинские ДРГ предпринимали попытки проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей, однако они были пресечены российскими силами. Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тысячи, из них 790 – безвозвратные потери. Также уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 "Брэдли", пять пусковых установок реактивной системы залпового огня "Вампир", вертолет Ми-8.

Минобороны России 4 октября 2023 года сообщило, что самолеты ВКС России в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей к мысу Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Позже в ФСБ сообщили, что это была попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы украинской военной разведки, один диверсант захвачен в плен. На распространенном ФСБ видео он говорит, что является рядовым, группа состояла из 16 человек, должна была поставить флаг, продемонстрировать "заход ГУР в Крым".