Войти
Вестник Мордовии

"Пустынные монстры" против FPV-дронов: в чем ценность многобашенных БМП

151
0
0

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Опыт применения многобашенных боевых машин-пехоты, прозванные в Сирии "пустынными монстрами", "подвижными крепостями" или "сухопутными крейсерами", возможно, актуален и сейчас.

Эти версии БМП первого поколения были созданы воющими с террористами бойцами правительственных войск. Они получили установленные по кругу решетчатые экраны.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Над десантными отделениями у них имеются бронированные короба, над которыми устанавливались "башенки" - дополнительные крупнокалиберные пулеметы со щитами. Их число было разным: один-два. В то же время возможна установка еще двух, чтобы прикрывать заднюю полусферу, в том числе от атакующих с кормы FPV-дронов.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Также дополнительной защитой могли быть стать нашедшие широкое применение в российских войсках противодронные козырьки или, как их еще называют, "мангалы".

Эта версия интересна тем, что сохраняется основная башня с вооружением, позволяющая бороться с легкой бронетехникой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Похожие новости
03.11.2006
На Воронежском авиационном заводе рассчитывают строить самолеты для Сирии и Китая
03.11.2006
США замораживают авуары россиянина Виктора Бута, подозреваемого в торговле оружием
18.10.2006
Россия обещает ужесточить контроль за использованием экспортированного оружия - израильская газета
13.10.2006
ФАС разочарует экспортеров
05.10.2006
Великобритания недооценивает исходящую от России угрозу - Лиам Фокс
06.09.2006
Израиль заявил о наличии у "Хезболлах" оружия российского производства
17.08.2006
Русское оружие "Хезболлы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 01:02
  • 3013
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.07 00:30
  • 5
Возможность отмены Москвой моратория на размещение РСМД - реакция на действия Вашингтона, отмечает помощник президента Патрушев
  • 30.07 00:14
  • 0
О действиях Запада (в частности, Британии) "против" России.
  • 29.07 22:55
  • 1346
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.07 22:31
  • 0
О ДРСМД, и его последствиях.
  • 29.07 18:12
  • 7
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 29.07 17:32
  • 6
В России создали комплекс охоты за операторами дронов ВСУ
  • 29.07 10:45
  • 2
«Пять лет и огромные потери»: Британский генерал дал «прогноз» по срокам «захвата» ВС России всей территории новых регионов
  • 29.07 10:17
  • 1
Лавров: планы разместить ракеты вокруг России были у США и до СВО
  • 29.07 09:58
  • 1
День ВМФ: спецоперация ставит новые актуальные задачи
  • 29.07 08:53
  • 0
Одиозный проект Биби
  • 29.07 04:50
  • 56
Психотронное оружие. Факты. Описание. Применение. Генерал-майор ФСБ Борис Ратников.
  • 29.07 04:04
  • 547
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.07 00:24
  • 1
США интегрируют украинскую разработку в свою ПВО
  • 28.07 23:49
  • 1
Армения стала крупнейшим импортером оружия из Индии