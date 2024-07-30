"Пустынные монстры" против FPV-дронов: в чем ценность многобашенных БМП

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Опыт применения многобашенных боевых машин-пехоты, прозванные в Сирии "пустынными монстрами", "подвижными крепостями" или "сухопутными крейсерами", возможно, актуален и сейчас.

Эти версии БМП первого поколения были созданы воющими с террористами бойцами правительственных войск. Они получили установленные по кругу решетчатые экраны.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Над десантными отделениями у них имеются бронированные короба, над которыми устанавливались "башенки" - дополнительные крупнокалиберные пулеметы со щитами. Их число было разным: один-два. В то же время возможна установка еще двух, чтобы прикрывать заднюю полусферу, в том числе от атакующих с кормы FPV-дронов.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Также дополнительной защитой могли быть стать нашедшие широкое применение в российских войсках противодронные козырьки или, как их еще называют, "мангалы".

Эта версия интересна тем, что сохраняется основная башня с вооружением, позволяющая бороться с легкой бронетехникой.