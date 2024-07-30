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ТАСС

Чемезов: ОКБ Сухого работает над внедрением в состав вооружения Су-57 беспилотников

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Генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов.
Источник изображения: Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что сложившаяся геополитическая обстановка ставит перед специалистами предприятия новые вызовы и задачи

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК", входит в госкорпорацию "Ростех") работают над включением в состав вооружения истребителя пятого поколения Су-57 беспилотников. Об этом ТАСС по случаю 85-летия ОКБ сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"За 85 лет работы в ОКБ было создано более 100 типов самолетов, в том числе с прорывными характеристиками. Сегодня работа конструкторов продолжается: модернизируются существующие авиационные комплексы, хорошо зарекомендовавшие себя в боевых действиях, ведутся новые разработки. <...> Развивается программа истребителя пятого поколения Су-57, расширяется спектр его вооружения, в состав которого включаются беспилотники. Сложившаяся геополитическая обстановка ставит перед "суховцами" новые вызовы и задачи, с которыми они, без сомнения, успешно справятся", - сообщил он.

Чемезов также напомнил, что в ОКБ Сухого создается "будущее российской авиации": тяжелый беспилотник "Охотник", перспективный однодвигательный самолет "Чекмейт" и тяжелый беспилотник вертикального взлета и посадки.

Су-57 (по кодификации НАТО - Felon) - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования. Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку применения оружия.

ОКБ Сухого - один из лидеров среди разработчиков боевых авиакомплексов, его коллектив создал более 100 типов самолетов и их модификаций, общее число серийно выпущенных машин превысило 12 тыс. Постановление о создании ОКБ было подписано 29 июля 1939 года.

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