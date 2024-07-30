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Интерфакс-АВН

Эрдоган предупредил, что Турция может войти в Израиль для поддержки палестинцев

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Ahmad Al-Rubaye / Pool Photo via AP

Стамбул. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Турецкие войска, если это потребуется, способны войти на территорию Израиля, заявил в воскресенье турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы должны быть очень сильными, чтобы Израиль не мог так относиться к палестинцам. Так же, как мы действовали в случае с Карабахом и Ливией, мы можем сделать то же самое с Израилем", - приводит слова Эрдогана турецкий журналист Раджип Сойлу в соцсети X.

Турция в 2020 году направила военных в Ливию для помощи силам правительства национального согласия. Кроме того, турецкие военные оказывали содействие армии Азербайджана во время ее операций в Нагорном Карабахе.

Турция не поддерживает действия Израиля в секторе Газа.

В мае Эрдоган заявил об ограничении торговли с Израилем. Он сообщил, что его решение продиктовано "жестокостью" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время военной операции в Газе.

Турция анонсировала введение ограничений в области экспорта для Израиля, в частности, под них попали 54 категории товаров, в том числе цемент, сталь, алюминий, железные стройматериалы и оборудование.

Некоторые западные СМИ со ссылкой на источники в Турции передавали, что Анкара полностью прекратила торговые отношения с Израилем.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

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Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
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