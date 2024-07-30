Экс-разведчица из США: на посту президента Америки Путин предпочел бы Харрис

Американская экс-разведчица в статье для Fox News утверждает, что в качестве президента США Путин хотел бы видеть Камалу Харрис. Русские оценивают ее как неумную и некомпетентную. Харрис продолжит политику Байдена по развалу США, а Путину якобы только этого и надо.

Ребека Коффлер

Две недели назад представитель разведки США, комментируя недавнее решение о повышении уровня безопасности вокруг президентских выборов, выпущенное Управлением директора национальной разведки (DNI), предположил, что Россия предпочла бы Трампа в качестве победителя на президентских выборах в ноябре.

Как бывший сотрудник Разведывательного управления министерства обороны, специализирующийся на России и Путине, я абсолютно с этим не согласна. И как многие другие заявления, сделанные в последнее время нашими разведывательными агентствами, оно также абсолютно неверно. Но теперь, когда Байден выбыл из гонки, кого бы Владимир Путин предпочел увидеть в Белом доме — Трампа или вице-президента Камалу Харрис?

Камалу, конечно (по словам российских официальных лиц, Кремль не оказывает предпочтения кому-либо из кандидатов в президенты США. — Прим. ИноСМИ). И вот почему.

Путин почти наверняка боится еще одного президентства Трампа, а вот президентства Камалы боится не так сильно. Русские оценивают ее как малосодержательную, неумную и некомпетентную. В силу этих качеств Харрис, с точки зрения Москвы, может быть неуравновешенной и легко поддающейся влиянию. Российские СМИ, которые почти полностью находятся под контролем государства, в понедельник рассуждали о том, являются ли "гогот и хихиканье" Харрис, "ее нервные и неуместные аплодисменты", "преувеличенная жестикуляция", бессмысленные заявления вроде сентенций о "скоротечном течении времени" и "странные гримасы" результатом психического расстройства или даже постоянного "опьянения".

Российские эксперты ожидают, что Харрис продолжит политику Байдена, направленную на преобразование Америки. Из общества, основанного на меритократии (оценке людей по их личным и деловым качествам и компетентности), США предстоит превратиться в общество, которое излишне сосредоточено на принудительном равенстве и государственном регулировании, типичном для социалистической системы. Поскольку социализм разрушил СССР, Москва считает, что кто-то вроде Харрис, ведущий Америку по пути разрушения, — это хорошо для России. Ведь она рассматривает США как главную угрозу своей безопасности.

Харрис, как и Байден, "награждала" Путина всевозможными уничижительными эпитетами, такими как "военный преступник", "убийца", "кровавый диктатор" и "чистый бандит". Русские считают это признаком того, что политика российского президента задевает ее за живое, поэтому бывший агент КГБ легко сможет вывести Харрис из себя. Она ранее критиковала Путина, обвиняя его в жестокости и в смерти его политического оппонента Алексея Навального*.

Напротив, бывший президент Трамп, талантливый государственный деятель и проницательный бизнесмен, всегда относился к Путину с уважением, понимая, что этого русского политика словами не напугаешь. В то же время Трамп проводил самую жесткую антироссийскую политику со времен бывшего президента Рейгана и принимал меры по противодействию антиамериканской стратегии Москвы.

В 2018 году в рамках модернизации ядерного арсенала США Трамп приказал разработать маломощную ядерную крылатую ракету морского базирования. Это было прямым противодействием атомной стратегии Путина, которая направлена ​​на использование тактической ядерной боеголовки малой мощности в боевых действиях (например, на Украине), чтобы удержать США от вмешательств за рубежом.

Администрация Байдена – Харрис отменила эту программу Трампа. Теперь Вашингтон приходит в неистовство каждый раз, когда Путин намекает на ядерную угрозу.

Путин прекрасно понимает, что Трамп не колеблясь прольет русскую кровь, чтобы защитить американские войска. В 2018 году небольшой контингент США в Сирии подвергся нападению сотен сторонников Башара Асада, среди которых были члены российской ЧВК "Вагнер". Тогда небольшая группа из примерно 30–40 американских спецназовцев героически отразила их атаку с помощью местных союзников, и около 300 человек, включая вагнеровцев, были убиты.

В то время Путин не предпринял никаких прямых ответных мер.

Аналогичным образом Трамп не моргнув глазом отдал приказ американским войскам уничтожить иранского генерала Касема Сулеймани, жестокого командира Корпуса стражей исламской революции. 3 января 2020 года он был убит возле международного аэропорта Багдада. За это аятоллы включили Трампа в список целей на ликвидацию, в котором он остается и по сей день.

Путин знает, что Трампа нелегко обмануть.

В 2017 году тогдашний президент подписал закон о запрете правительством США деятельности Kaspersky Lab. Эта московская компания по разработке антивирусного программного обеспечения принадлежит Евгению Касперскому — бывшему сотруднику разведки КГБ, ставшему экспертом по кибербезопасности.

Это была российская платформа для кибершпионажа. Федеральные агентства США, которые, как известно, часто заключают контракты с теми, кто предлагает самую низкую цену, добровольно установили ее в гражданских и военных сетях. Они заплатили российскому "бизнесмену" за "защиту" от вредоносного ПО. Поистине нужно обладать изворотливостью уличного агента по недвижимости в Нью-Йорке, чтобы понять, как действуют хитрецы вроде Путина.

Сравните это с командой Байдена – Харриса, которая умоляла Иран остановить ядерную программу, подарив аятоллам миллиарды, которые они почти наверняка перенаправили на антиамериканские кампании.

В вопросе Украины Трамп неоднократно заявлял, что разрешит украинский конфликт "за 24 часа", если его изберут президентом. Это вызвало опасения в том, что он даст Путину всё, что тот захочет. Россияне находятся в сильной позиции на возможных переговорах с Украиной и подготовили свою армию и экономику к многолетней войне. В то же время США и Европа не готовы поддержать Киев в затяжном конфликте с Москвой, не имея промышленных мощностей для пополнения быстро истощающихся арсеналов вооружений.

Путин понимает это, и он почти наверняка будет вести жесткий торг по Украине независимо от того, кто сидит по другую сторону стола переговоров. При этом, если и есть такой американский политик, который мог бы запугать и перехитрить российского диктатора, то у Трампа есть наилучшие шансы сделать это.

Путин не боится истеричных заявлений, которые делаются в его адрес. Он боится по-настоящему сильного НАТО, чья военная мощь была сильно выхолощена при администрации Обамы. В отличие от Байдена, который заставил Америку нести бремя финансирования Украины (то есть проводить ту политику, которую Харрис почти наверняка продолжит), Трамп, скорее всего, заставит каждую страну-члена НАТО выложить немало евро на оплату своей безопасности. Спросите обычного американца, заслуживает ли защиты от наших американских налогоплательщиков Германия, самая богатая страна в Европе, которая, однако, не вкладывает и 2% своего ВВП в НАТО.

Поэтому, когда дело касается Путина, выбор между "тефлоновым Доном" и "гогочущей Камалой" прост.

*Признан иноагентом, террористом и экстремистом.