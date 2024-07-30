Газета отметила, что это связано с нехваткой обученных пилотов и ограниченным числом истребителей

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Поставка Украине истребителей F-16 Западом не сможет немедленно изменить ситуацию на поле боя, пишет газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что нехватка обученных пилотов и ограниченное число истребителей "будут сдерживать влияние" на ход боевых действий в ближайшей перспективе.

"У России было много времени на укрепление своей оборонительной инфраструктуры, особенно в прифронтовых районах. F-16 и их пилоты столкнутся с жестким сопротивлением российской противовоздушной обороны как с земли, так и в небе", - сказал изданию военный эксперт аналитического центра RAND (его деятельность признана нежелательной на территории РФ) Хантер Столл.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещанные Киеву западными странами F-16 все еще не пришли. 10 июля пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США о планах предоставить Украине истребители F-16. Президент США Джо Байден заявил, что союзники по НАТО работают над тем, чтобы "украинские летчики применяли F-16 уже этим летом". Позднее Зеленский объявил о договоренности с Польшей, которая, как он утверждал, позволит ускорить поставки этих истребителей на Украину.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители, в случае их появления у ВС Украины, будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.