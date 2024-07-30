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ТАСС

Евтухов заявил, что ВМФ России во многом опережает ведущие флоты мира

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Начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов
Начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса отметил, что, безусловно, этим можно гордиться

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России по многим параметрам опережает ведущие флоты мира. Такое мнение выразил начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов.

"Если говорить о конкуренции флотов в мире, то я думаю, что мы опережаем. Я в этом уверен, сам курируя несколько лет судостроение, в том числе прежде всего военное судостроение. Могу сказать, что по многим параметрам мы опережаем сегодня ведущие флоты мира и безусловно можем этим гордиться", - сказал он в эфире Первого канала. 

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Страны
Россия
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