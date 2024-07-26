"Черные лебеди чистят свои перья". Каких изменений ждать в зоне СВО в августе

Полковник Ходаренок: в августе не стоит ждать катаклизмов на фронтах СВО

Август для России - традиционно период разного рода форс-мажоров, катаклизмов и кризисов. Стоит ли ждать в это время резкого изменения ситуации на фронтах СВО или существенных подвижек в реализации мирных договоренностей, и ждать ли "черных лебедей" - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Последний месяц лета заслужил в России недобрую славу времени разного рода происшествий и катастроф. Достаточно в этой связи вспомнить только путч (1991 год), дефолт (1998 год), начало второй чеченской войны (1999 год), катастрофу АПЛ «Курск» (2000 год), военный конфликт с Грузией (2008 год), а также многочисленные авиакатастрофы, теракты, пожары и наводнения, происходившие в августе. Рассмотрим, подтвердит ли свое зловещее реноме этот месяц в 2024 году.

"Прорывов ожидать не приходится"

В ближайший месяц какие-либо события оперативно-стратегического масштаба на переднем крае маловероятны. Обе стороны вооруженного противостояния для этого не располагают господством в эфире и в воздухе, общим огневым превосходством и готовыми к вводу в сражение крупными и боеспособными стратегическими резервами. Помимо всего прочего, так и не решена проблема борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами.

По этим причинам каких-либо прорывов, лихих рейдов и контрударов, скорее всего, ожидать не приходится. Возможны тактические успехи, но наступательные операции оперативного уровня с темпом продвижения в 20-25 км в сутки маловероятны. Поэтому обстановка в августе на переднем крае существенных изменений не претерпит.

Передача ВСУ незначительного количества многофункциональных истребителей F-16 существенным образом на ход боевых действий не повлияет. Многих сотен машин этого типа Воздушные силы Украины не дождутся не то, чтобы в августе, а вряд ли даже в течение следующего года.

Два десятка истребителей, безусловно, усилят боевые возможности украинской армии, но никакого кардинального перелома в ход вооруженной борьбы не внесут.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Заявления украинской стороны о предстоящем собственном крупномасштабном серийном производстве баллистических ракет с дальностью стрельбы 1000 км и более и о планируемых массированных ударах по территории России вряд ли имеют под собой серьезные основания.

В лучшем случае дело ограничится прототипами и единичными экземплярами. Практически вся территория Украины находится под огневым воздействием ВС РФ и создать в этих условиях дееспособную кооперацию соисполнителей по производству баллистических ракет (а это многие сотни предприятий) вряд ли возможно.

Маловероятен, а точнее практически невероятен захват Крыма Вооруженными силами Украины в ближайшее время, о котором на днях уже объявил главнокомандующий ВСУ генерал Сырский. Одними ракетными ударами ATACMS, а на это особо напирают в Киеве, этой проблемы не решить. Да и ракет подобного типа в распоряжении ВСУ не так много. Словом, необходимыми силами и средствами для овладения Крымом ВСУ в настоящее время не располагают. И особого реализма в словах Сырского, а он особо напирает именно на это слово, по всей видимости, нет.

В качестве вывода можно сказать, что

в августе каких-либо кардинальных изменений в обстановке на переднем крае, скорее всего, не произойдет.

Наметившаяся серия тактических успехов Вооруженных сил Российской Федерации наверняка будет продолжена. Адекватный ответ со стороны ВСУ маловероятен.

Мирные переговоры

Каких-либо существенных подвижек в реализации любого рода мирных договоренностей в августе ожидать не приходится. На данном этапе Москва и Киев придерживаются по этим вопросам диаметрально противоположных позиций и достичь компромисса в ходе только двусторонних консультаций и переговоров, скорее всего, сегодня не представляется возможным.

Гипотетически компромиссы и уступки противоборствующих сторон возможны только при посредничестве Соединенных Штатов, Китая, возможно, Индии. Однако в настоящее время какое-либо деятельное и результативное участие Вашингтона (в связи с предвыборной кампанией) в переговорном процессе маловероятно. Белый дом окончательно определится с этим вопросом не раньше ноября.

Китай на данном этапе придерживается выжидательных позиций и заявляет, что время для мирных переговоров о прекращении войны еще не пришло. По этим причинам ожидать в следующем месяце прорыва в этой сфере ожидать преждевременно.

Весьма и весьма маловероятно на данном этапе прекращение огня противоборствующими сторонами и фиксация положения по переднему краю. О невозможности подобного исхода неоднократно заявлялось и в Москве, и в Киеве.

Таким образом, несмотря на свою зловещую репутацию, август, скорее всего, на этот раз не сулит какого-либо масс-старта черных лебедей или событий, которые кардинально меняют обстановку.

В воздухе уже пахнет окончанием войны, но, скорее всего, завершение лета 2024 года охарактеризуется сохранением всех существующих на сегодняшний момент времени трендов и никаких катаклизмов и землетрясений ни в военно-политической, ни оперативно-стратегической сферах в ближайшее время не произойдет.

Черные лебеди в августе этого года, скорее всего, еще будут только чистить свои перья.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок