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Ростех

На базе московского предприятия «Росэлектроники» создан технопарк высоких технологий

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НИИ автоматической аппаратуры имени академика В.С. Семенихина холдинга «Росэлектроника» присвоен статус технопарка и управляющей компании технопарка «НИИАА». Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. На сегодняшний день уже шесть предприятий стали резидентами нового технопарка.

НИИАА занимается созданием комплексов средств автоматизации двойного назначения. Разработки предприятия основываются на отечественной элементной базе и применяются на стационарных и мобильных объектах государственного и военного назначения. Институт развивает такие направления, как создание телекоммуникационных платформ, обеспечение информационной безопасности, модернизация геоинформационных систем, разработка программного обеспечения и высоконадежного отказоустойчивого базового вычислительного комплекса, функционирующего под управлением отечественной защищенной операционной системы.

«Присвоение статуса технопарка позволит институту расширить возможности в области исследований и инноваций, а также привлечет новые инвестиции для развития производственных мощностей и создания новых технологий. Общая площадь зданий, занимаемых технопарком, составляет более 80 тысяч кв. м. Его участники смогут получить доступ к субсидиям и льготам, предоставляемым городскими властями. Сейчас уже шесть компаний осуществляют разработку собственных продуктов и решений на базе технопарка „НИИАА“. Мы готовы к сотрудничеству и приглашаем предприятия стать резидентами технопарка для реализации проектов в области информационных технологий и других высокотехнологичных отраслях экономики», — отметил генеральный директор НИИАА Дмитрий Мерзлов.

«Программа создания технопарков реализуется в городе уже более десяти лет, а число площадок, присоединившихся к проекту, приближается к пятидесяти. Столица предоставляет налоговые льготы и другие преференции тем девелоперам и собственникам имущества, которые создают условия для локализации высокотехнологичного бизнеса в столице: предоставляют площади технопарка в аренду, размещают лаборатории, центры сертификации и другие уникальные объекты в технопарках, оказывают услуги и сервисы, способствующие развитию компаний», — прокомментировала руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

НИИАА находится в Обручевском районе Москвы. Статус технопарка присвоен предприятию в рамках постановления правительства Москвы «О мерах по реализации промышленной и инвестиционной политики в городе Москве».

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Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
Персоны
Собянин Сергей
Проекты
ИТ
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