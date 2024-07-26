Третий серийный атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 получил разрешение на загрузку ядерного топлива в реактор

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Четвертый атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 «Арктика» полностью готов к загрузке ядерного топлива в реактор, нарушений обязательных требований не выявлено. Об этом сообщает Ростехнадзор на своем ТГ-канале.

Специалисты отдела по надзору за ядерной и радиационной безопасностью атомных судов, исследовательских реакторов и установок Северо-Европейского МТУ проверили готовность ледокола «Якутия» к загрузке ядерного топлива в реактор судна. Нарушений не выявлено, подписан акт о готовности судна к проведению данной операции. Сроки загрузки топлива не сообщаются.

Ранее «Машиностроительный завод» (МСЗ) произвел отгрузку ядерного топлива для обоих реакторов ледокола. Топливо для первого реактора было отгружено в декабре 2023 года, второго — в апреле 2024 года.

«Якутия» является четвертым ледоколом в серии и третьим серийным. Заложена 26 мая 2020 года в день 164-летия Балтийского завода, спущена на воду 22 ноября 2022 года, сейчас достраивается на воде, находясь у достроечной стенки «Балтийского завода». Одновременно на судне идут швартовные испытания. Ледокол планируется сдать заказчику до конца этого года, подписание акта должно пройти 20 декабря.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для работы на Северном морском пути, из-за своей особенности они могут работать и на мелководье, что позволяет им входить в русло северных рек.